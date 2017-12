La Prova del cuoco/ Lotteria Italia 2018: biglietti vincenti estratti, vinti 54mila euro (6-10 novembre)

La Prova del Cuoco e Lotteria Italia 2018: ecco i numeri vincenti estratti nella settimana dal 6 al 10 novembre. Super premio da 54 mila euro per un giocatore.

Lotteria Italia 2018 e La Prova del Cuoco

La fortuna continua a premiare tanti giocatori grazie alla Lotteria Italia 2017, il gioco che dal 2011 grazie all'abbinamento con La Prova del Cuoco, permette di ottenere premi in più. Il programma di Antonella Clerici ha infatti permesso a tutti gli italiani che hanno comprato il biglietto della Lotteria Italia di partecipare al concorso del programma di Rai 1, in onda dal lunedì al venerdì, ed ottenere così dei premi in più. Giocare è molto semplice: basta chiamare l'894444 dal proprio telefono o smartphone oppure inviare un sms al numero 4770470 e inserire il codice a dieci cifre presente sul proprio tagliando della Lotteria Italia. Coloro che sono stati estratti hanno avuto la possibilità di partecipare ancora una volta a Tutti Frutti, il gioco telefonico con Antonella Clerici in cui il fortunato giocatore deve scegliere un tipo di frutta fra quattro diversi tipi di cassette. Ogni frutto presente nel contenitore scelto prevede poi una somma in denaro che formerà il totale del bottino finale. E' previsto inoltre il raddoppio grazie al talloncino che riporta la somma vinta: se dietro il logo è presente il biglietto della Lotteria, si potrà vincere il doppio del premio iniziale. In caso di vincita, il giocatore sfiderà la sorte grazie al gioco dell'estrattore, che prevede un raddoppio.

Quinta settimana per Tutti Frutti, il gioco de La Prova del Cuoco in abbinamento a Lotteria Italia, che grazie a Rai 1 permette a tanti giocatori di poter vincere premi in denaro. Nella settimana dal 6 al 10 novembre 2017 è stata la signora Ines da Roma la prima a poter sfidare la fortuna al telefono con Antonella Clerici. Superati i convenevoli sul tempo, la giocatrice ha potuto scegliere con quale cassetta di frutta tentare la sorte, optando per l'ananas. Il primo frutto all'interno ha rivelato 4.000 € in premio ed a seguire 4.000 €, 1.000 € 2.000 € e infine 1.000 €. Il totale è stato quindi di 12.000€, ma visto che dietro il logo del programma c'era il biglietto della Lotteria, la giocatrice ha potuto raddoppiare la fortuna con il gioco dell'estrattore e cercare così di portare a casa 24.000 €. La signora Ines ha scelto però l'estrattore B e visto che il succo è uscito dal dispositivo A, il suo bottino finale è stato quindi di 12.000€.

Secondo giorno per il gioco Tutti Frutti e Lotteria Italia, l'abbinamento fortunato presente all'interno delle puntate de La Prova del Cuoco. Nella giornata di martedì 7 novembre 2017, Antonella Clerici ha giocato al telefono con Marco della provincia di Pisa. La scelta del giocatore è ricaduta sulla cassetta delle arance, dentro cui erano presenti i seguenti premi: 4.000 €, 2.000 €, 2.000 €, 2.000 €, 3.000 €, per un totale di 13.000 euro. Il giocatore ha avuto la possibilità di raddoppiare il proprio bottino, ma dietro il logo della cassetta scelta all'inizio non c'era il biglietto della Lotteria, che invece si trovava dietro il talloncino delle mele, con un totale di 12.000 € in premio, ed in quella delle pere, con un premio finale di 13.000 €.

Terzo giorno di estrazione per la quinta settimana di Lotteria Italia e per i premi regalati dal gioco Tutti Frutti de La Prova del Cuoco. La giocatrice scelta nella puntata di mercoledì, 8 novembre 2017, è Maria Antonietta di Treviglio, in provincia di Bergamo, che può contare su una squadra di basket che la conduttrice del programma conosce molto bene. Passando al gioco, la signora Maria Antonietta ha scelto la cassetta delle mele, trovando 2.000 € sotto al primo frutto. A seguire i premi 3.000 €, 1.000 €, 5.000 € e infine 5.000 €, per un totale di 16.000 €. Dietro il tagliando della cassetta non c'era però il biglietto della Lotteria, ma la cassetta scelta dalla giocatrice è una delle più ricche in assoluto. Il tagliando si trovava infatti in abbinamento alla cassetta delle pere e delle arance, le uniche a dare la possibilità di passare al raddoppio.

Nella penultima giornata della quinta settimana di Lotteria Italia, Tutti Frutti e la Prova del Cuoco hanno premiato un nuovo giocatore. L'estrazione di giovedì, 9 novembre 2017 ha premiato una giocatrice di Reggio Emilia, Carla, che con la sua voce squillante ha colpito la conduttrice in modo particolare. La signora Carla ha scelto di tentare la fortuna con la cassetta delle pere, dentro cui ha trovato premi per 3000 €, 5000 €, 3000 €, 2000 € e infine 1000 €, per un totale di 14.000 €. Il biglietto della Lotteria trovato dietro il tagliando della cassettina di frutta ha dato inoltre la possibilità alla giocatrice di partecipare al raddoppio, come sarebbe accaduto se avesse scelto la cassetta delle mele. La signora Carla è stata davvero fortunata: l'estrattore A che ha scelto per la seconda fase ha erogato il succo ed il suo premio finale è stato quindi di 28.000 €.

La quinta settimana di Lotteria Italia e Tutti Frutti si è conclusa con il gioco di venerdì 10 novembre 2017, dove un nuovo giocatore ha potuto tentare la sorte grazie a La Prova del Cuoco. Si tratta di una vincita particolarmente fortunata, visto che l'ultimo giorno della settimana prevede un bottino più ricco per tutti i giocatori estratti. Il fortunato scelto nella fase dell'estrazione è stato il signor Bartolomeo di Aversa, in provincia di Caserta, che ha scelto la cassetta delle pere. Il premio trovato al di sotto del primo frutto è stato di 3.000 €, seguito da 10.000 €, 2.000 €, 2.000 € e 10.000 €. Il premio totale è stato quindi di 27.000 €, con la possibilità di raddoppiare fino a 54.000 €. Dietro il talloncino della cassetta c'era infatti il biglietto della Lotteria, così come in quello dell'Ananas. Il gioco dell'estrattore ha premiato ulteriormente il giocatore, che ha potuto così conquistare il premio previsto dal raddoppio grazie all'estrattore A.

Di seguito il dettaglio dei numeri dei tagliandi fortunati della Lotteria Italia 2018 estratti dal 6 al 10 novembre nelle puntate de La Prova del Cuoco:

Biglietto estratto il 06/11/207 n. B253109

Vincita 12.000€

Biglietto estratto il 7/11/2017 n. G092336

Vincita € 13.000

Biglietto estratto l'8/11/2017 n. E19219

Vincita € 16.000

Biglietto estratto il 9/11/2017 n. G037181

Vincita € 28.000

Biglietto estratto il 10/11/2017 n. G221378

Vincita € 54.000

