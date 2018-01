La Prova del Cuoco/ Lotteria Italia 2018: biglietti vincenti estratti, bis di 26mila euro (11-15 dicembre)

La Prova del Cuoco e Lotteria Italia 2018, i numeri dei biglietti vincenti estratti nella settimana dall'11 al 15 dicembre: vinto un super premio di 26 mila euro.

La Prova del Cuoco e Lotteria Italia 2018 - Antonella Clerici

Il mese di dicembre è stato molto fortunato per tutti i possessori dei biglietti di Lotteria Italia. La Prova del Cuoco ha permesso infatti a cinque giocatori di partecipare al gioco Tutti Frutti previsto dal programma di Rai 1. Dall'11 al 15 dicembre 2017, gli appassionati hanno potuto partecipare al gioco telefonico in compagnia della conduttrice Antonella Clerici, semplicemente telefonando al numero 894444 oppure inviando un sms al 4880470. I giocatori estratti hanno sfidato la sorte per conquistare i premi aggiuntivi messi in palio da Tutti Frutti, che come da regolamento ufficiale di Lotteria Italia permette di vincere subito un primo premio. Durante il gioco al telefono con Antonella Clerici, l'appassionato estratto deve solo scegliere la frutta con cui giocare, presente in quattro diversi tipi di cassette: ananas, pere, arance e mele. Ogni cesta contiene inoltre cinque frutti, ognuno dei quali corrisponde ad una piccola somma in denaro che comporrà il totale della vincita. I giocatori possono inoltre tentare il raddoppio, ma solo nel caso in cui dietro il talloncino della cesta di frutta scelta in partenza troveranno il biglietto di Lotteria Italia. In caso di risposta positiva, si passa quindi alla seconda fase che prevede il gioco degli estrattori: in questa manche, il giocatore dovrà indovinare quale estrattore erogherà il succo. Se riuscirà a centrare la previsione, il premio iniziale verrà automaticamente raddoppiato.

Il giorno lunedì 11 dicembre, il primo della settimana in compagnia di Lotteria Italia e La Prova del Cuoco, ha acceso le luci sulla signora Regina di Ancona. Dopo i primi convenevoli, la giocatrice ha scelto di giocare con la cesta dell'Ananas. I premi singoli sono stati: 1.000 €, 3.000 €, 2.000 €, 2.000 €, 1.000 €, per un totale di 9.000 €. La concorrente è passata poi al raddoppio grazie al biglietto di Lotteria Italia trovato dietro il talloncino della sua cesta. Nella seconda fase, la signora Regina ha scelto di giocare con l'estrattore B, da cui purtroppo non è stato erogato il succo.

Martedì 12 dicembre, Lotteria Italia e Tutti Frutti ha permesso a Cristiano di Firenze di giocare al telefono con Antonella Clerici. La cesta scelta dal giocatore è quella dell'ananas, che gli permette di conquistare 1.000 €, 2.000 €, 4.000 €, 3.000 € e 3.000 €, per un premio totale di 13 mila €. Il biglietto della Lotteria presente sul retro del tagliando permette inoltre al fortunato estratto di giocare con gli estrattori. Cristiano ha scelto l'estrattore B e visto che il succo è stato erogato dal suo dispositivo, il suo premio iniziale è stato raddoppiato a 26.000 €.

Lotteria Italia e Tutti Frutti continuano a premiare gli italiani anche nella puntata di mercoledì 13 dicembre. Il fortunello selezionato per il gioco telefonico con la conduttrice di Rai 1 è Raffaele della provincia di Parma, ma napoletano di origine. Il giocatore ha scelto la cesta dell'ananas, che lo premia subito con 4.000 €, 2.000 €, 3.000 €, 3.000 €, 3.000 €, per un totale di 15.000 € in premio. Il biglietto della Lotteria presente sul retro del logo de La Prova del Cuoco dà la possibilità al signor Raffaele di passare alla fase successiva del gioco: la sua scelta è l'estrattore A. Il succo tuttavia viene erogato dall'estrattore B e non può quindi ottenere il raddoppio.

Penultimo giorno con i premi di Lotteria Italia e Tutti Frutti. Chi è stato selezionato giovedì 14 dicembre? Antonella Clerici ha giocato al telefono con Sebastiana di Siracusa. La giocatrice siciliana ha deciso di tentare la fortuna con la cesta delle mele ed al suo interno ha trovato i seguenti premi: 2.000 €, 2.000 €, 4.000 €, 2.000 € e 5.000 €, ovvero 14.000€ in tutto. La cassetta scelta dalla giocatrice presenta inoltre il biglietto della Lotteria sul retro del tagliando, come in quello dell'ananas. La signora Sebastiana ha giocato quindi con gli estrattori, che le permette di raddoppiare il premio iniziale: la scelta B non permette tuttavia alla fortunata vincitrice di poter conquistare anche la seconda vincita.

L'ultimo giorno della settimana al fianco di Lotteria Italia e Tutti Frutti permette sempre ai giocatori estratti di poter conquistare dei premi più ricchi. Venerdì 15 dicembre si è svolto inoltre l'ultimo appuntamento del gioco con Antonella Clerici, che ha giocato al telefono con Piero da Alba, patria dei tartufi. Il giocatore è riuscito tra l'altro ad accedere alla sfida televisiva acquistando solo un unico biglietto della Lotteria. Il cesto delle mele gli permette invece di conquistare i premi: 10.000 €, 2.000 €, 5.000 €, 4.000 € e 5.000€, ovvero 26.000 € in totale. Si tratta della cassetta più ricca della puntata, ma dietro il talloncino del programma di Rai 1 non c'è il biglietto della Lotteria e quindi il giocatore non può accedere al raddoppio.

Ecco nel dettaglio i numeri dei biglietti della Lotteria Italia 2018 estratti dall'11 al 15 dicembre all'interno delle puntate de La Prova del Cuoco:

Biglietto estratto il 11/12/2017 n. E175406

Vincita € 9.000

Biglietto estratto il 12/12/2017 n. M015086

Vincita € 26.000

Biglietto estratto il 13/12/2017 n. D021961

Vincita € 15.000

Biglietto estratto il 14/12/2017 n. B152173

Vincita € 14.000

Biglietto estratto il 15/12/2017 n. N042176

Vincita € 26.000

