Lotteria Italia 2018/ Biglietti vincenti, tutti i numeri dei premi assegnati a La Prova del Cuoco

Lotteria Italia 2018: biglietti vincenti dei premi giornalieri assegnati a La Prova del Cuoco, il celebre programma condotto da Antonella Clerici. Come è andata con il gioco "Tutti Frutti"?

06 gennaio 2018

Lotteria Italia 2018 e La Prova del Cuoco - Antonella Clerici

Lotteria Italia 2018 oggi è pronta ad arricchire tantissimi italiani, ma in parte lo ha già fatto già nelle ultime settimane. Premi importanti sono stati messi in palio grazie alla collaborazione con La Prova del Cuoco, celebre trasmissione condotta da Antonella Clerici. Tra una ricetta deliziosa e l'altra l'amatissima presentatrice ha messo in palio premi istantanei e quotidiani. Dal lunedì al venerdì sono stati assegnati premi del valore minimo di cinquemila euro. Come? Al tagliando è allegato il gratta e vinci “In viaggio per l'Italia”. La vincita più bassa con il gioco “Tutti Frutti” è stata comunque superiore al valore minimo: ci riferiamo al biglietto E175406 (codice 3423070761) che l'11 dicembre scorso ha portato novemila euro nelle casse del fortunato vincitore. La vincita più alta, invece, è stata fatta segnare dal signor Bartolomeo di Aversa, in provincia di Caserta, il 10 novembre: ha vinto ben cinquantaquattro mila euro con il raddoppio dell'estrattore grazie al biglietto G221378 (codice 5061967251). E così il 27 ottobre con il biglietto D028025 (codice 8634956748). Se vi abbiamo incuriositi, ora potete scoprire come è andata puntata dopo puntata...

LE PRIME DUE SETTIMANE...

Partiamo dalle prime due settimane in cui La Prova del Cuoco è stata abbinata alla Lotteria Italia 2018. I dieci fortunati vincitori al termine del gioco “Tutti Frutti” hanno vinto complessivamente 167mila euro, ma non se li sono divisi equamente. Ognuno ha dovuto conquistare la sua fetta proprio attraverso il gioco presente all'interno della trasmissione condotta da Antonella Clerici. Partiamo dalla prima settimana... La signora Mara da Verona il 2 ottobre ha vinto 18mila euro con il biglietto G017613 (codice 8562090372), mentre Maria di Biella il giorno successivo ha vinto 13mila euro con il tagliando C010313 (codice 9673670006). Meglio ha fatto senza dubbio Angelo da Pesaro il 4 ottobre, vincendo 15mila euro grazie al biglietto B007936 (codice 4994220143). Non potrebbe certo lamentarsi Livia da Rimini con i suoi 11mila euro vinti con il biglietto F089916 (codice 9147577021). La prima settimana si è però chiusa con l'assegno da 23mila euro per Mariella da Camaiore, biglietto F018960 (codice 1410686970). E siamo alla seconda settimana... Ha sfidato la fortuna Grazia di Napoli, che ha vinto ben 28mila euro con il biglietto E118402 (codice 5845149442). Nei due giorni successivi sono state invece registrate due vincite di ugual importo: 12mila euro. La prima con tagliando F031799 (codice 7447759726) da parte di Dario di Cuneo, l'altra con biglietto F115618 (codice 6807156884) da parte di Elsa da Forlì. La seconda settimana si è chiusa con i 13mila euro vinti da Francesca di Pesaro (biglietto A000282, codice 9714829927) e i 22mila euro conquistati da Lucia di Firenze (biglietto D034609, codice 7949392462).

LA CHIUSURA DI OTTOBRE...

Passiamo ora alla settimana che va dal 16 al 20 ottobre. La vincita più alta è stata quella di 26mila euro, realizzata dal signor Fausto con il biglietto B094825 (codice 2506134169). Prima di lui però hanno trionfato Elena della provincia di Messina con 24mila euro (biglietto E095988, codice 9268016153) e Anna di Napoli con 16mila euro grazie al biglietto F080488 (codice 7436212388). Nei due giorni successivi, invece, sono state registrate le vincite di 13mila e 24mila euro, realizzate rispettivamente da Vira di Villanova d'Asti (biglietto B030523, codice 3581840570) e Giuseppina da Bergamo (biglietto D093729, codice 2533590774). Arriviamo così alla quarta settimana del gioco “Tutti Frutti”, quella che va dal 23 al 27 ottobre. Ed è in questa che è stata realizzata la vincita di 54mila euro di cui vi abbiamo parlato sopra. Negli altri quattro giorni, invece, la vincita di 18mila euro di Maria Paola della provincia di Napoli (biglietto B007677, codice 5038429990), quella di 12mila euro (biglietto C032093, codice 2736462311) di Antonio della provincia di Cosenza e a salire quelle di 13mila e 14mila euro, realizzate rispettivamente da Vincenzo di Bagheria (biglietto C021788, codice 5449288746) e Patrizia da Roma (biglietto B128731, codice 9288167834).

...E ARRIVA NOVEMBRE

La quinta settimana è stata quella nella quale si è registrato il bis per quanto riguarda la vincita più alta, quella da 54mila euro. L'ha realizzata Bartolomeo di Aversa con il biglietto G221378 (codice 5061967251). Non è andata sicuramente male a Carla di Reggio Emilia, che ha vinto invece 28mila euro con il biglietto G037181 (codice 1607723205). Un po' più basse tutte le altre tre vincite: dai 16mila euro vinti da Maria Antonietta di Treviglio (biglietto E192197 e codice 9787338176) ai 13mila euro conquistati da Marco della provincia di Pisa (biglietto G092336, codice 6810947022) e i 12mila ottenuti invece da Ines di Roma (biglietto B253109, codice 8737371533). Arriviamo così alla sesta settimana del gioco “Tutti Frutti” de La Prova del Cuoco, in abbinamento ovviamente a Lotteria Italia 2018. In questo caso la vincita più alta è stata quella di Maria Anna di Pesaro-Urbino: 22mila euro con il biglietto C073874 (codice 1607982607). Ci sono state poi tre vincite di uguale importo: 15mila euro. Sono state realizzate tre donne: Lauretta della provincia di Ancona (biglietto L018064, codice 9329852510), Caterina da Sarzana (biglietto C084180 e codice 5091631710) e una giocatrice di Livorno (biglietto A114475, codice 3513255427). Di 16mila euro, invece, la vincita ottenuta da un ragazzo indiano, Joy, che vive a Roma (biglietto E205839, codice 3075816304).

VERSO DICEMBRE...

Il gioco “Tutti Frutti” ha conosciuto una fase di stallo nella settima settimana, nella quale sono stati vinti complessivamente “solo” 68mila euro. La vincita più alta di questa settimana è stata registrata da due giocatori, che hanno ottenuto 15mila euro. Si tratta di Rosalba da Palermo (biglietto B120563, codice 2354751168) e Dolores da Taranto (biglietto D291858, codice 6778411453). Prima di loro tre vincite da 14, 13 e 11mila euro ottenute da Ivana della provincia di Caserta (biglietto I084669, codice 2897263226), Andrea della provincia di Pordenone (biglietto B151935, codice 6251372116) e Anna da Ischia (biglietto B219703, codice 6186873748). È andata meglio nell'ottava settimana con due vincite da 32mila euro. Le hanno realizzate Maria da Pesaro (biglietto I029419, codice 9600536704) e Rita della provincia di Brindisi (biglietto F376174, codice 1592198982). Meno ha ottenuto Marianna da Viterbo con il biglietto D219949 (codice 1903486750): 13mila euro. Meglio è andata a Luigi di Torino (biglietto C165625, codice 7598357272) che ha vinto 17mila euro e a Anna della provincia di Fermo (biglietto C033747, codice 8719435714) che invece ha ottenuto 15mila euro.

IL RUSH FINALE!

Exploit finale di “Tutti Frutti” nelle ultime due settimane del gioco che ha sancito il tandem tra La Prova del Cuoco e Lotteria Italia. Partiamo dalla penultima, quella che è andata dal 4 all'8 dicembre: la vincita più corposa è stata realizzata da Roberto dalla provincia di Firenze (biglietto D146751, codice 6656957659), che ha vinto 38mila euro. Non può sicuramente lamentarsi Elisa di Milano che ha vinto 24mila euro con il biglietto I279290 (codice 1484220386). Bottino meno ricco per Carla da Napoli, che ha vinto 10mila euro (biglietto C026553, codice 1176461363). Mille euro di più ha ottenuto Armando di Gravina con il biglietto B264154 (codice 8322526795). Più fortunata Carola da Biella che ha vinto 16mila euro (biglietto G185259, codice 5215733446). E siamo quindi all'ultima settimana. Il gioco culmina con due vincite di 26mila euro, realizzate il 12 e 15 dicembre scorso rispettivamente da Cristiano di Firenze (biglietto M015086, codice 4328129718) e Piero da Alba (biglietto N042176, codice 7477853592). La prima vincita dell'ultima settimana è stata però di 9mila euro: l'ha ottenuta la signora Regina di Ancona con il biglietto E175406 (codice 3423070761). Le altre due vincite settimanali sono state invece di importo simile: 15mila e 14mila euro, conquistate rispettivamente da Raffaele della provincia di Parma con il tagliando D021961 (codice 4062599233) e dalla signora Sebastiana di Siracusa (biglietto B152173, codice 6650411460).

