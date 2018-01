Lotteria Italia 2018 biglietti vincenti/ Prima Categoria, aspettando il numero da 5 milioni

Lotteria Italia 2018, biglietti vincenti prima categoria: dal primo al quinto premio, tutti i numeri fortunati. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sull'estrazione dei tagliandi

06 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Lotteria Italia 2018, biglietti vincenti prima categoria: il numero che vale 5 milioni è qui

Sono quelli più ambiti della Lotteria Italia: stiamo parlando dei premi di prima categoria. Stiamo per conoscere i biglietti vincenti, in questa sede ci concentreremo su quelli che regalano le vincite più ricche. L'anno scorso la Lombardia si è ritagliata un ruolo da protagonista: una regione “pigliatutto”, visto che il primo premio da 5 milioni di euro finì a Ranica, in provincia di Bergamo, mentre altri due biglietti - cioè quelli da 1,5 milioni e 500 mila euro - furono venduti a Milano. Il bottino complessivo fu di 7 milioni sui 16,8 che vennero messi in palio per l'estrazione finale. Un risultato niente male che ha gratificato una delle regioni che ha acquistato più biglietti per la scorsa edizione furono 1,4 milioni i tagliandi venduti, un dato simile a quello del 2015 e che ha permesso a Milano di piazzarsi al secondo posto assoluto nelle vendite nazionali con 690mila biglietti, mentre a Bergamo i tagliandi staccati furono poco più di 120mila.

BIGLIETTI VINCENTI DI PRIMA CATEGORIA DELLA LOTTERIA ITALIA 2017

L'edizione scorsa della Lotteria Italia è stata la migliore per l'erario dal 2011, con 8,8 milioni di biglietti venduti e incassi per 44 milioni di euro, a fronte di premi per circa 17 milioni di euro. I cinque i biglietti vincenti per quanto riguarda la prima categoria furono i seguenti: Q 425840 venduto a Ranica (Bergamo) per 5 milioni di euro, T 116627 venduto a Tarsia (Cosenza) per 2,5 milioni, R 053568 venduto a Milano per 1,5 milioni, C 045521 venduto a Livorno per un milione e N 337298 venduto a Milano per 500 mila euro. Le curiosità riguardano anche i luoghi dove sono stati acquistati i biglietti vincenti. Quello relativo al secondo premio, ad esempio, è stato acquistato presso l'area di servizio di Tarsia, lungo l'autostrada A3. Per questo è stato impossibile risalire all'identità del vincitore, del resto ogni anno vengono venduti moltissimi biglietti nelle aree di sosta. Nell'edizione precedente, ad esempio, sono stati 51 i biglietti vincenti venduti nelle aree di servizio italiane.

ACQUISTI LAST MINUTE FORTUNATI...

Il biglietto vincente relativo al quarto premio della prima categoria dell Lotteria Italia fu venduto nella zona sud di Livorno negli ultimi giorni che hanno preceduto l'estrazione. Lo rivelò Andrea Niccolai, fratello del titolare della tabaccheria di via Giotto, nel quartiere La Leccia. «Appena saputo della vincita abbiamo verificato tra le matrici dei biglietti venduti e abbiamo visto che il quarto premio era stato acquistato da noi. Sappiamo che è stato venduto tra martedì e mercoledì, perché stamani è venuta una cliente che aveva acquistato il biglietto con il numero 20 finale, precedente al numero di quello vincente, proprio in quei giorni», dichiarò all'Ansa, dicendosi felice per la vittoria e auspicando che il vincitore fosse del loro quartiere. Il terzo premio dell'anno scorso, invece, potrebbe essere stato vinto da un tifoso, visto che il biglietto vincenteda 1,5 milioni di euro fu acquistato a poche decine di metri dallo stadio San Siro di Milano.

