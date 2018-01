Lotteria Italia 2018 biglietti vincenti/ Seconda Categoria: i numeri dei 50 tagliandi da 50mila euro

Seconda categoria Lotteria Italia 2018, biglietti vincenti: l'elenco dei 50 tagliandi da 50 mila euro ciascuno. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sulle vincite

Seconda categoria Lotteria Italia 2018

Non sono niente male i premi di seconda categoria di Lotteria Italia 2018. Per questo bisognerà fare attenzione ai numeri dei biglietti vincenti: potreste non entrare nella categoria più ambita, la prima, ma portare comunque a casa un bel bottino. È quello che garantiscono i premi di seconda categoria da 50 mila euro ciascuno. Come è andata l'anno scorso? A trionfare è stato il Lazio, che non aveva vinto alcun premio di prima categoria. Ben 12 biglietti vincenti sui 50 della seconda categoria furono acquistati in questa regione, piazzandola al primo posto per le vincite minori. Di questi biglietti, ben dieci sono stati venduti in provincia di Roma. La Fortuna, che aveva girato al largo dalla Capitale per i premi di prima categoria della Lotteria Italia, si è fatta perdonare con ben dieci premi di seconda categoria. Nella Capitale sono tornati in totale 500mila euro solo per quanto riguarda i premi di seconda categoria.

Il Lazio ha dominato nell'estrazione della Lotteria Italia della scorsa edizione per quanto riguarda i premi di seconda categoria, ma la Lombardia lo ha fatto in generale. Dai premi di prima categoria a quella di cui vi parliamo in questa sede. Non sono stati solo i tre premi di prima categoria a fare ricca la Lombardia nell'edizione scorsa della Lotteria Italia: la lista dei fortunati si è allungata grazie ad altri 6 biglietti vincenti da 50 mila euro ciascuno. Quali sono stati i biglietti vincenti per quanto riguarda la seconda categoria dela scorsa edizione di Lotteria Italia? Ve li elenchiamo di seguito...

T 243372 venduto a Porto San Giorgio (FM), L 067602 Roma, O 089212 Pressana (VR), I 096311 Napoli, A 378377 Magliano Sabina (RI), F 039063 Avellino, Q 445036 Chieti, D 480110 Milano, O 376706 Roma, M 384842 Genova, T 475936 Sona (VR), P 497040 Ceggia (VE), L 079248 Assemini (CA), U 408429 Verona, S 354150 Roma, N 257535 Foggia, F 244376 Raiano (AQ), L 095164 Reggio Calabria, D 387290 Alessandria, P 088738 Roma, C 234965 Milano, N 302784 Parma, L 115954 Fabriano (AN), A 067368 La Spezia, D 468221 Ferrara, I 407649 Roma, C 486591 Roma, D 409516 Brescia, S 476475 Napoli, P 247378 Citta della Pieve (PG), L 438157 Catania, G 389173 Firenze, D 018620 Lanciano (CH), M 256066 Roma, R 125489 Potenza, Q 103835 Modena, T 262209 Villanova d’Asti (AT), R 121039 Chatillon (AO), M 127464 Como, A 355512 Fiano Romano (RM), C 483656 Reggio Emilia, N 313332 Cressa (NO), E 406125 Roma, A 172313 Borgomanero (NO), G 024788 Roma, S 287484 Desenzano (BS), U 401589 Roma, G 354533 Scarmagno (TO), O 484203 Grezzago (MI) e S 418546 Sestri Levante (GE).

