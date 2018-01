Lotteria Italia 2018 biglietti vincenti/ Terza Categoria: i numeri dei 150 tagliandi da 25mila euro

Terza categoria Lotteria Italia 2018, biglietti vincenti: l'elenco dei 150 tagliandi da 25 mila euro ciascuno con i numeri fortunati. Le ultime notizie e gli aggiornamenti

06 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Terza categoria Lotteria Italia 2018

Un premio di 25mila euro: è quello che garantisce la terza categoria della Lotteria Italia 2018. Quali sono i biglietti vincenti? Presto li conosceremo e vi forniremo così l'elenco dei 150 tagliandi fortunati. Intanto ricordiamo come è andata l'edizione scorsa... Il Lazio fu la regione con il maggior numero di premi di terza categoria: furono 33 i tagliandi, a cui si aggiunsero altri 12 biglietti da 50mila euro, per un totale di 45 ticket fortunati e un montepremi regionale superiore a 1,4 milioni di euro. La Lombardia si piazzò subito dietro nella classifica speciale del maggior numero di biglietti vincenti per quanto riguarda la terza categoria. Sono stati 28 a cui si aggiunsero sei premi da 50mila euro e soprattutto il primo prenio di Ranica e la doppietta di Milano con 1,5 e mezzo milione di euro. Insomma, 37 biglietti vincenti in totale per premi in Lombardia da 8 milioni di euro nella scorsa Lotteria Italia.

LE REGIONI RICCHE E FORTUNATE DELLA PASSATA EDIZIONE

Anche la Calabria è stata una delle regioni più vincenti dell'ultima edizione della Lotteria Italia. Al biglietto vincente da 2,5 milioni di euro di Tarsia (Cosenza) si aggiunse un premio da 50mila euro e uno, appunto, da 25mila euro per quanto riguarda la terza categoria. Per quest'ultimo gruppo ha fatto meglio però il Veneto con 15 premi di terza categoria per un montepremi regionale da 575mila euro, tenendo però conto dei quattro premi di seconda categoria. In Emilia Romagna, invece, andarono dodici premi - per altrettanti biglietti vincenti - da 25mila euro. In Piemonte 5 premi di terza categoria, ben tredici in Sicilia. Due le regioni rimaste totalmente a secco: il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige, mentre l'anno precedente lo zero in casella toccò a Molise, Sardegna e Val D’Aosta. Clicca qui per la lista dei biglietti vincenti dei premi di terza categoria della Lotteria Italia dell'anno scorso.

