Vincitore Lotteria Italia 2018, chi è?/ Primo premio, dove è finito il biglietto vincente nelle altre edizioni

Vincitore Lotteria Italia 2018, chi è? Primo premio e numeri vincenti: dove è finito il biglietto vincente nelle altre edizioni, in attesa di conoscere quello del nuovo appuntamento.

06 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Vincitore Lotteria Italia 2018, chi è?

Chi è il vincitore della Lotteria Italia 2018? Dopo l'estrazione di oggi, sabato 6 gennaio, il primo premio da 5 milioni di euro è stato assegnato, ma la lista dei fortunati è lunga. Nessun problema, perché qui raccoglieremo tutte le informazioni sul vincitore del premio più ambito e su tutta la “cerchia” dei fortunati. Nella scorsa edizione, ad esempio, vi raccontammo della vittoria avvenuta a Ranica, in provincia di Bergamo, grazie al tagliando Q 425840. Il vincitore acquistò il biglietto fortunato a “Le Torrette”, tabaccheria di via Marconi. Una vincita inaspettata anche per il titolare Giuseppe Gandolfi: «Questo è un piccolo centro, ma di passaggio, quindi potrebbe essere una persona del posto ma anche qualcuno che si è trovato qui per caso. Di sicuro è stato uno degli ultimi biglietti venduti». Fu un gran bel colpo in primis per il fortunato vincitore, ma anche per la tabaccheria, che prima di allora aveva esultato per un premio da diecimila euro al Gratta e Vinci. Dove ha posato gli occhi stavolta la dea bendata? Lo scopriremo presto.

NEL 2017 FESTA A RANICA E TARSIA

Festa a Ranica l'anno scorso per la vittoria del primo premio della Lotteria Italia. Chissà se ad aver esultato è stato uno dei circa seimila abitanti di questo paesino della provincia di Bergamo... A cinque chilometri di distanza dal capoluogo orobico, questo piccolo comune ha regalato una vincita importantissima, ma non è l'unico ad averlo fatto. Ancor meno sono gli abitanti che annovera Tarsia, il paesino in provincia di Cosenza. Qui fu vinto l'anno scorso il secondo premio, quello da 2,5 milioni di euro. Venne assegnato al possessore del tagliando T 116627. La Calabria fece segnare un risultato importante, visto che pochi giorni prima era stato vinto il Jackpot del Superenalotto a Vibo Valentia, da 163 milioni di euro. La Lotteria Italia fece sosta in Autogrill: il biglietto vincente in questione fu venduto nell'area di servizio di Tarsia Ovest, in provincia di Cosenza, quindi non è da escludere che ad acquistarlo sia stato un turista di passaggio...

A VERONELLA IL VINCITORE DEL 2016

L'anno scorso ha fatto incetta di premi della Lotteria Italia la città a Milano. Qui sono stati venduti due biglietti finiti tra i primi cinque premi. Quello R 053568 da 1,5 milioni di euro e il tagliando N 337298 da 500 mila euro. Un'estrazione fortunata più in generale per il Nord, visto che il premio da un milione di euro, associato al biglietto C 045521, finì a Livorno. Facciamo un salto più indietro... Due anni fa, invece, a trionfare alla Lotteria Italia fu Veronella con il biglietto G 050111. L'anno precedente, invece, Roma con il biglietto P 490672. Anche in questo caso il vincitore del primo premio potrebbe essere stato un turista, del resto il tagliando venne acquistato nel pieno centro storico della Capitale. A venderlo fu uno dei tanti chioschi, più precisamente quello di via del Corso 184, a due passi da Palazzo Chigi. Per questo chiosco fu la seconda vincita del primo premio della Lotteria Italia, visto che un tagliando fortunato venne venduto già nel 2004.

