Lotteria Italia 2018/ Biglietti vincenti, i numeri per prima, seconda e terza categoria

07 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Lotteria Italia 2018, i numeri dei biglietti vincenti dopo l'estrazione

La Lotteria Italia 2018 si è confermata più generosa della Befana nell'estrazione dell'Epifania. I premi messi in palio sono 205, così distribuiti: cinque in totale quelli di prima categoria, con il primo da 5 milioni di euro, il secondo da 2,5 milioni di euro, il terzo da 1,5 milioni di euro, mentre il quarto è da un milione e il quinto da 500 mila euro. Sono 50 invece i premi di seconda categoria da 50 mila euro, 150 quelli di terza categoria che valgono invece 20 mila euro. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 75.500 euro. Complessivamente, dunque, la Lotteria Italia 2018 quest'anno distribuisce premi per oltre 28 milioni di euro. Per quanto riguarda le vendite dei biglietti, si registra il clamoroso calo della Campania, dove sono stati staccati 743mila biglietti. Rispetto all'anno scorso è del 12,2 per cento, ma la percentuale è destinata a salire se ci si concentra solo su Napoli perché in questo caso il calo è del 17 per cento.

LOTTERIA ITALIA: ANAGNI, MILANO E ROSTA SUL PODIO

La lotta per la prima categoria della Lotteria Italia 2018, quella più ambita perché con i premi più “corposi”, è stata particolarmente agguerrita. Sono state tre le regioni protagoniste in questa cerchia ristretta: Lazio, Lombardia e Piemonte. Due i biglietti vincenti per quanto riguarda la prima regione, altrettanti per la terza e un solo biglietto per la seconda. Nel Lazio finiscono 5,5 milioni di euro, che corrispondono alla vincita di 5 milioni di euro realizzata ad Anagni (Q 067777 venduto presso l'Autogrill A1 La Macchia ovest) e a quella di 500 mila euro ottenuta invece a Roma (D 243750). In Piemonte finiscono invece 2,5 milioni di euro: questo il totale dei premi ottenuti dal possessore del biglietto di Rosta (D 034660), che ha vinto 1,5 milioni di euro, e quello di Pinerolo (P 462926) che invece ha vinto un milione di euro. Il totale corrisponde comunque alla somma che ha vinto un solo vincitore in Lombardia: 2,5 milioni di euro sono stati conquistati da colui che ha acquistato a Milano il biglietto P 245714.

LE VINCITE DELLA SECONDA CATEGORIA

Lazio pigliatutto, o quasi, alla Lotteria Italia 2018. La grande serata con l'estrazione dei biglietti vincenti è terminata, quindi è arrivato il momento delle analisi, lasciando ai vincitori la gioia di festeggiare la conquista dei vari premi. Dicevamo, appunto, del Lazio: questa è stata la regione protagonista nell'ultima edizione della Lotteria Italia. Oltre al primato di vendita, detiene quello delle vincite: in regione arrivano il primo premio da 5 milioni di euro, venduto ad Anagni, in provincia di Frosinone, il quinto da 500mila euro a Roma e ben 16 premi da 50mila euro ciascuno. Sei dei biglietti vincenti della seconda categoria sono stati venduti nella Capitale, altri due ad Anagni, mentre i restanti sono divisi tra Latina, Tivoli, Fiumicino, Anzio, Gallicano, Colleferro, Capena e Monterotondo. Al secondo posto, per quanto riguarda i premi di seconda categoria, è la Lombardia: oltre al premio da 2,5 milioni di euro detiene 9 biglietti vincenti da 50mila euro ciascuno. Al terzo posto l'Emilia Romagna con 7 biglietti vincenti di seconda categoria, 5 a testa invece per Campania e Toscana. Il Piemonte, che ha ottenuto le vincite di 1,5 e un milione di euro, resta a secco per quanto concerne invece la seconda categoria.

ANAGNI VINCE ANCHE CON LA TERZA CATEGORIA

L'elenco dei biglietti vincenti per quanto riguarda la terza categoria della Lotteria Italia 2018 è senza dubbio più corposo: sono 150 per un totale di 3 milioni di euro distribuiti. Nella lista pubblicata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli spicca il biglietto fortunato di Anagni, città senza dubbio protagonista di questa edizione, visto che qui è stato acquistato il biglietto da 5 milioni di euro, due da 50 mila euro e uno appunto da 20mila euro. Sono diverse, dunque, le famiglie che festeggiano nella provincia di Frosinone all'indomani della tanto attesa estrazione di Lotteria Italia. Nota come la città dei Papi, perché ha dato i natali a a quattro pontefici e per essere stata a lungo residenza e sede papale, verrà ricordata anche per aver regalato quattro vincite importanti in quest'ultima estrazione della Lotteria Italia. Le preghiere dei fortunati vincitori sono state dunque ascoltate...

