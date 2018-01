Lotteria Italia 2018/ Biglietti vincenti, l'autogrill colpisce ancora: primo premio venduto sull'A1

Lotteria Italia 2018: biglietti vincenti, i premi per prima, seconda e terza categoria. Le ultime notizie e gli aggiornamenti: gli Autogrill colpiscono ancora, 5 milioni vinti sull'A1

Lotteria Italia 2018

L'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2018 è andata in scena ieri sera, come di consueto, in concomitanza con la sera dell'Epifania. Il primo premio, come sappiamo ormai da qualche ora, è stato venduto ad Anagni, in provincia di Frosinone, dove un fortunato vincitore si è aggiudicato 5 milioni di euro. Probabilmente non sapremo mai l'identità del possessore del tagliando in questione, ma conosciamo il posto in cui questo è stato staccato e, indovinate un po', si tratta di un autogrill. La stazione di servizio in questione è l'Autogrill La Macchia di Anagni, situata sull'A1. Aumentano dunque le probabilità che la persona che ha vinto il primo premio della Lotteria Italia 2018 non sia un giocatore del posto, quanto un automobilista che nel momento in cui ha deciso di fermarsi, proprio in quel momento e in quella stazione di servizio, è andato incontro al suo destino cambiando radicalmente - e per sempre - la sua vita.

GLI AUTOGRILL COLPISCONO ANCORA

E se qualcuno può sorprendersi nel pensare che una fermata ad una stazione di servizio possa mutare il destino di una persona in maniera così radicale vuol dire che non è a conoscenza della fortunata tradizione che lega gli Autogrill alla Lotteria Italia. Come riferisce agipronews.it, infatti, nelle ultime dieci edizioni del concorso i premi vinti nelle aree di sosta hanno assegnato premi per un totale di 32,5 milioni, limitandoci soltanto alla Prima Categoria. Anche l'anno scorso, ad esempio, il primo premio fu assegnato in un autogrill a Tarsia, in provincia di Cosenza, a conferma del fatto che una fermata può davvero risultare decisiva. Meglio ancora andò un paio di anni fa, quando la Dea bendata premiò tre viaggiatori fortunati con 2 milioni a San Nicola la Strada (Caserta), mezzo milione a Como e 250 mila euro Fabro. Peccato che la vincita più grossa sia finita nuovamene nelle casse dello Stato. Chi aveva acquistato il tagliando vincente, infatti, lo ha perso o dimenticato. Non sa, insomma, che a quest'ora avrebbe potuto essere milionario.

© Riproduzione Riservata.