Lotteria Italia 2018, biglietti vincenti Campania/ 5 tagliandi fortunati, ma vendite in calo

Biglietti Vincenti Lotteria Italia 2018 in Campania: 5 tagliandi fortunati, ma vendite in calo. Le ultime notizie dopo l'estrazione di ieri e la distribuzione dei premi

07 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Biglietti Vincenti Lotteria Italia 2018 in Campania (Foto: da Wikipedia)

La Campania è fuori dal podio nella classifica dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2018. Sono cinque, infatti, i tagliandi fortunati dell'ultima edizione, quindi la regione campana è dietro Lazio e Lombardia, che hanno fatto incetta di premi. I cinque biglietti in questione sono peraltro stati associati ai premi di seconda categoria, quelli cioè da 50mila euro. Una somma comunque considerevole e che può fare sicuramente comodo a chi l'ha vinta. Di chi si tratta? Ci riferiamo a coloro che posseggono i biglietti A 133596, venduto a S. Gennaro Vesuviano (NA), A 466628, acquistato a Torre Annunziata (NA), I 268849, venduto ad Avella (AV), G 133761, comprato a Sorrento (NA) e C 250085, venduto invece a Casoria (NA). L'analisi non può che essere ritenuta parziale al momento, visto che dal conteggio sono stati esclusi per ora i premi di terza categoria, quelli cioè da 20mila euro. La classifica in tal caso potrebbe cambiare sensibilmente...

LOTTERIA ITALIA, BIGLIETTI VINCENTI E DATI SULLE VENDITE

Nella classifica nazionale delle vendite di biglietti della Lotteria Italia 2018 la Campania si piazza al quarto posto. Sono oltre 743mila (734.150 per la precisione) i tagliandi staccati per l'estrazione, quindi la percentuale sul totale dei biglietti venduti è dell'8,6 per cento. Un buon risultato? In realtà rispetto allo scorso ci troviamo di fronte ad un calo sensibile di vendite si attesta al 12,2 per cento. La percentuale sale addirittura se prendiamo il caso di Napoli, che comunque ottiene il primo posto nelle vendite all'interno della regione. Sono 364.950 i biglietti venduti con il 17 per cento in meno di vendite. Al secondo posto, invece, spicca Salerno, dove sono stati staccati 160.590 biglietti per un segno meno del 5,9 per cento. Al terzo posto c'è Caserta con 117mila biglietti venduti; in questo caso la percentuale negativa è del 9,3%. In provincia di Avellino sono quasi 76mila i biglietti venduti (cioè 75.950) per un calo del 7,4% rispetto all'edizione scorsa. Chiude quindi Benevento con 24mila tagliandi e un calo del 3,1 per cento.

