Lotteria Italia 2018, biglietti vincenti Lazio/ Oltre al primo premio, altri 17 tagliandi fortunati

07 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Biglietti Vincenti Lotteria Italia 2018 nel Lazio (Foto: LaPresse)

Lazio protagonista nella serata della Lotteria Italia 2018. Sono stati tantissimi i biglietti venduti in questa regione, molti anche quelli risultati vincenti. Partiamo dalla notizia più importante di tutte: qui è finito l'ambitissimo premio da 5 milioni di euro. Lo ha conquistato il fortunato possessore del biglietto Q 067777, venduto ad Anagni, in provincia di Frosinone. Ma ovviamente non è finita qui, perché a Roma sono finiti ad esempio 500mila euro, l'importo relativo al quinto premio. In questo caso il biglietto fortunato è D 243750. Nel Lazio sono poi finiti ben 16 premi relativi alla seconda categoria, quella che vale 50mila euro. Sono finiti nelle mani dei possessori dei seguenti biglietti: I 465167 Roma, R 415050 Roma, M 405207 Tivoli (RM), U 064207 Fiumicino (RM), F 206540 Roma, T 206856 Roma, S 368547 Latina, C 059259 Anagni (FR), R 491223 Roma, T 294994 Anzio (RM), Q 375626 Gallicano nel Lazio (RM), O 352360 Colleferro (RM), L 090599 Capena (RM), D 398757 Monterotondo (RM), P 391773 Roma, A 058487 Anagni (FR).

LOTTERIA ITALIA, LAZIO TRIONFA PER BIGLIETTI VINCENTI E VENDUTI

Il Lazio quanto a vendite si è confermato comunque la regione dove sono stati venduti più biglietti della Lotteria Italia 2018: sono stati 1,6 milioni i tagliandi staccati, cioè il 19 per cento del totale nazionale. Il dato regionale delle vendite della Lotteria Italia registra però complessivamente un calo del 0,7 per cento. Stando a quanto riportato da Agipronews, tra le singole province spicca il dato di Roma, che è al primo posto in Italia per le vendite con 1,2 milioni di biglietti, con un incremento del 0,1% per cento. Segno positivo anche per la provincia di Rieti: 57.710 e +9,3 per cento. Calo di vendite di biglietti della Lotteria Italia in provincia di Frosinone: sono 182.450 i biglietti venduti, quindi meno 4,2 per cento. Per Latina invece il calo è dell'1,5 per cento a fronte di 55.070 biglietti venduti. Chiude Viterbo con un calo del 12,3 % per cento: sono stati 67.350 i biglietti venduti.

