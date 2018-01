Lotteria Italia 2018, biglietti vincenti Lombardia/ 6 tagliandi fortunati, lieve calo delle vendite

Biglietti Vincenti Lotteria Italia 2018 in Lombardia: 6 tagliandi fortunati, lieve calo delle vendite. Le ultime notizie dopo l'estrazione di ieri con dati e statistiche sui premi

07 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Biglietti Vincenti Lotteria Italia 2018 in Lombardia (Foto: da Pixabay)

La Lombardia si sistema al secondo posto per quanto riguarda la classifica dei premi della Lotteria Italia 2018. L'estrazione di ieri sera però ha avuto il sapore agrodolce in questa terra. Non sono mancate le vincite, alcune delle quali anche considerevoli, ma dal punto di vista statistico prevale il Lazio. Milano ha sfiorato di un soffio il primo premio, quello da 5 milioni di euro, che invece è andato ad Anagni. D'altra parte c'è stata la vincita da 2,5 milioni di euro, realizzata dal possessore del biglietto P 245714. Possono festeggiare grazie alla Lotteria Italia 2018 anche coloro che hanno vinto 50mila euro, essendo in possesso dei biglietti vincenti della seconda categoria. Nello specifico ci riferiamo a nove fortunati, cioè coloro che posseggono i seguenti biglietti: Bagnolo Mella (BS), I 170928 Bresso (MI), L 436591 Desenzano (BS), N 242819 Caronno Pertusella (VA), F 224885 Binasco (MI), N 077178 Somma Lombarda (VA), G 120663 Piubega (MN), A 043587 Milano, N 168284 Busto Arsizio (VA).

LOTTERIA ITALIA, LOMBARDIA SECONDA PER VINCITE E VENDITE

La Lombardia è seconda solo al Lazio per quanto riguarda le vendite dei biglietti della Lotteria Italia 2018. I biglietti venduti nell'ultima edizione sono stati 1,46 milioni, un dato che conferma il trend degli ultimi anni. Il calo delle vendite è infatti lieve, pari al 0,7% visto che i tagliandi staccati sono stati 1.464.650 per l'ultima edizione contro i 1.474.860 dello scorso anno. A Milano e in provincia sono stati venduti quasi la metà dei biglietti, cioè 668 mila per un calo però del 3,2 per cento rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda le altre province, Brescia si è confermata al secondo posto con un calo dello 0,6 per cento a fronte di 174mila biglietti venduti. Bergamo invece è al terzo posto con 128mila biglietti. Il colpo di Ranica, dove l'anno scorso venne vinto il premio da 5 milioni di euro, ha spinto in alto le vendite: la crescita è stata del 6,7 per cento. Nella top five dei biglietti venduti c'è anche Varese con 105mila tagliandi staccati e Monza, che invece è a quota 88mila. Il calo più consistente è stato registrato in provincia di Mantova: sono stati venduti 45mila biglietti, il 3,8 per cento in meno rispetto alla scorsa edizione.

