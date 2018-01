Lotteria Italia 2018, biglietti vincenti Veneto/ Boom di tagliandi venduti, ma uno solo vale 50mila euro

Lotteria Italia 2018, biglietti vincenti Veneto: non va benissimo l'estrazione dell'Epifania. Un solo tagliando da 50mila euro (seconda categoria) venduto in una ricevitoria della regione...

Piazza Erbe a Verona

Si dice che la Dea della Fortuna è bendata. E da ieri lo credono bene gli abitanti della regione Veneto, che hanno avuto poche soddisfazioni dall'estrazione della Lotteria Italia 2018. Se per rientrare nei 5 premi milionari della cosiddetta "prima categoria" serviva davvero una botta di fortuna, possiamo dire che serviva una dose di altrettanta sfortuna perché nei 50 tagliandi da 50mila euro l'uno (quelli della seconda categoria) vi fosse un solo biglietto acquistato in Veneto. Ed è proprio quello che è successo. Il tagliando in questione è il seguente:

Q 186089 ed è stato venduto a Vicenza. Una parziale riscossa è stata registrata nei premi di consolazione appartententi alla terza categoria. In Veneto, su 120 vincenti, ne sono stati venduti 11, eccoli: C 450592 Brentino Belluno (VR), P 405541 Verona, I 302278 Verona, L 345970 Nogarole Rocca (VR), O 007220 Bolzano Vicentino (VI), R 229577 Pieve di Soligo (TV), N 052729 Legnago (VR), B 209318 S. Giovanni Lupatoto (VR), R 460858 Cerea(VR), L 132698 Montegrotto Terme (PD), O 353091 Sona (VR).

BOOM DI BIGLIETTI VENDUTI IN VENETO

La delusione per essere stati tagliati fuori dai premi più importanti della Lotteria Italia 2018 è tanta in Veneto soprattutto in ragione dei tanti biglietti venduti in regione. Come riporta una nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono circa 600mila i tagliandi staccati in Veneto che, in questa edizione fa registrare un aumento del 7,3%. La provincia in cui si è giocato di più è quella di Verona con oltre 175mila biglietti venduti pari ad un aumento del 18,5% rispetto all'anno scorso risultato trainante per la media regionale. Sulla stessa linean, secondo Agipronews, Venezia con 124mila biglietti (+8,4%) e Padova con circa 114mila (+1,3%). Crescono le giocate a Vicenza (72mila biglietti +1,9%), Treviso (68mila biglietti, +2,3%) e Belluno (15mila biglietti, +2,6%). Gli unici a non nutrire particolare fiducia nella Lotteria Italia sono gli abitanti della provincia di Rovigo, dove sono stati venduti 28mila biglietti per un ribasso del 3,3%.

