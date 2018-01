LOTTERIA ITALIA 2018, BIGLIETTI VINCENTI E VINCITORE/ Pinerolo, vince un milione di euro e finisce in ospedale

Lotteria Italia 2018, vincitore e biglietti vincenti. Il caso di Pinerolo: vince un milione di euro e finisce in ospedale. Le ultime notizie sui premi e sui fortunati milionari

08 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Lotteria Italia 2018, vincitore e biglietti vincenti

Dopo l'estrazione della Lotteria Italia 2018 è partita la caccia ai milionari. Mentre festeggiano la generosità della Befana devono però ricordarsi di ritirare i premi. Dal 2002 ad oggi, infatti, sono oltre 27 milioni i premi non riscossi. Solitamente comunque tendono a nascondersi, ma questo non è il caso di Biagio Vigna, 64enne di Pinerolo che ha rivelato di aver vinto il quarto premio da un milione di euro. Parcheggiatore nelle discoteche, l'uomo ha spiegato che aveva comprato il biglietto per sua figlia Francesca, a cui girerà ora la vincita. Nell'intervista rilasciata a Tiscali ha raccontato di aver quasi avuto un infarto quando ha capito che aveva conquistato quell'importante premio: «Anzi, un po' mi è venuto. Mi sono sentito male, mi sono lasciato cadere a terra. È arrivata mia figlia Francesca e mi ha portato subito al Pronto Soccorso». La sua vittoria però non è frutto del caso, perché il Farò di San Giovanni, un po' come San Gennaro, cadendo dalla parte giusta aveva annunciato per Torino l'arrivo di un anno propizio.

La dea bendata si è fermata all'Autogrill La Macchia di Anagni per la Lotteria 2018. In questo modo ha rinnovato la consolidata tradizione che lega le aree di sosta autostradali alla Lotteria Italia. Nelle ultime dieci edizioni i premi vinti nelle aree di sosta hanno regalato complessivamente 32,5 milioni di euro, ma solo se teniamo conto dei premi di fascia più alta. L'anno scorso un colpo simile riuscì a Tarsia, in provincia di Cosenza, mentre due anni fa furono tre i colpi fortunati “viaggianti”: due milioni di euro vennero vinti a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, poi dimenticati e tornati nelle casse statali, mezzo milione a Como e 250mila euro a Fabro, in provincia di Terni. Onde evitare nuove dimenticanze, vi ricordiamo che il biglietto vincente va presentato presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l'Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali s.r.l.”, viale del Campo Boario, 56/D, 00153 Roma. Il biglietto può essere anche spedito al suddetto ufficio, attraverso raccomandata A/R. L'importante è che i premi vengano richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. del bollettino ufficiale dell'estrazione.

