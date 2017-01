LOTTO & SUPERENALOTTO / Estrazione del 28 gennaio: che colpo ad Anagni! I numeri vincenti e le vincite

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (28 GENNAIO 2017): ANAGNI SVETTA NELLE VINCITE DEL 2017 - In attesa del nuovo concorso in onda domani su tutti i “canali” Sisal, il Lotto, Superenalotto e 10eLotto hanno fatto festeggiar qualche buon giocatore in cento Italia, dopo le tante sfortune di questo periodo tra terremoto e maltempo finalmente qualche sorriso. In particolare ad Anagni (Frosinone) nel concorso di sabato del Lotto è andata in scena la vincita singola più alta di questo 2017: quattro euro di giocata (due sull'ambo, uno su terno e quaterna) e con i numeri 12-19-31-70 sulla Ruota Nazionale, un fortunato giocatore ha vinto 216.600 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. Una grandissima vincita specie perché non arriva dal Superenalotto, normalmente il gioco più ricco, ma dalle ruote del Lotto che non fanno che invogliare ancora di più le giocate per la giornata di domani. E voi, avete deciso se partecipare alla grande “famiglia” Sisal?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (28 GENNAIO 2017): LE CLASSIFICHE REGIONALI, LOMBARDIA IN PICCHIATA - Le estrazioni di casa Sisal ritorneranno domani sera con i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. Quest'ultimo metterà in palio un Jackpot da 82,1 milioni di euro, un bottino significativo e di sicuro appetitoso, in grado di far venire l'acquolina a tutti i giocatori. In attesa di fare la nostra giocata ed avvicinarci ancora di più al concorso, possiamo rimanere in tema di Lotto e dare uno sguardo alle vincite regionali. Rispetto all'appuntamento precedente, abbiamo visto la capofila Lombardia scendere vertiginosamente di quota, arrivando a registrare uno dei suoi minimi storici. La regione-campione ha sempre infatti potuto contare su un incasso per lo meno milionario, che in seguito all'estrazione di giovedì è crollato invece a meno di 900 mila euro. Una condizione che hanno vissuto anche le altre regioni sul podio, come il Lazio e la Campania, soprattutto per la prima dato che non ha superato i 482 mila euro di bottino finale. Tutte le posizioni successive non ci mostrano un quadro più ottimistico delle vincite o degli incassi, fatta eccezione per i tagliandi fortunati di Lazio, Campania, Veneto e Piemonte che si distaccano le une dalle altre di poche centinaia di unità. Come sarà andata invece l'estrazione dello scorso sabato? L'uscita del 55 su Bari, uno dei centenari più longevi del gioco, potrebbe infatti aumentare ancora di più i premi regionali. Lo scopriremo tuttavia solo dopo il concorso di domani sera.

