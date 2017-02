LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO/ Estrazione del 9 febbraio, i risultati in diretta: ecco i numeri vincenti! (conc. 17/2017, giovedì)

10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: I NUMERI VINCENTI, ECCOLI! - Non solo Lotto e Super, la serata del giovedì di accende anche con i numeri vincenti del 10eLotto: la Sisal infatti come da tradizione tiene un’estrazione speciale ogni due giorni per i concorsi di Lotto e Superenalotto con la particolare sequenza dei 10numeri più ricercati e amati dai giocatori italiani. I numeri sono ormai usciti e non resta che attendere la pubblicazione qui sotto nella grande serata Sisal; tutto pronto insomma assieme alla grande attesa per l’uscita di questi numeri che provoca ogni serata d’estrazioni un intasamento sui dispositivi mobili e sui siti internet. Il Sussidiario sempre in prima linea per darvi gli ultimi risultati e numeri vincenti utili per poter fare un salto di gioia alto sei metri oppure un mogio ritorno nelle vostre faccende e serata in famiglia che la gioia vi saprà comunque ridonare. Qui sotto i numeri vincenti sono usciti e Il momento è arrivato, e quella magia potrebbe essere un ingrediente assai gradito… La realtà ha disposto per voi questo destino in questo apparente banale martedì sera. Ma ora basta indugi, per chi volesse anticipare queste emozioni c’è solo da scorrere fino a fine pagina. I numeri vincenti del 10eLotto di oggi sono arrivati.

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER I NUMERI VINCENTI DEL 10ELOTTO, LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: I NUMERI VINCENTI - La grande notte del 10eLotto: assieme a Lotto e Superenalotto, l’estrazione Sisal di questo giovedì sera prevede come da tradizione anche il gioco del 10eLotto collegato allo speciale Estrazioni serali, attivo ogni martedì, giovedì e sabato sera. Un gioco minuscolo? Un gioco senza futuro? Un gioco senza grandi vincite? Ecco, diciamo che la realtà è un filino diversa da quanto si ritiene di norma; i numeri vincenti Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… lo spettacolo solo sabato scorso visto ad Asso è incredibile. Sono state centrate due vincite al 10eLotto, la prima da oltre 85mila euro e la seconda da quasi 28mila. Un'altra vincita a Pavia da oltre 42mila euro porta il bottino totale della regione a oltre 218mila euro. Martedì scorso invece Lombardia ancora protagonista con le vincite a Magenta, con una giocata Oro da 2 euro vale quasi 80mila euro e poi sempre a Milano, si festeggia con un'altra giocata Oro che regala una vincita da oltre 21mila euro. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: NUMERI VINCENTI E RITARDATARI - Nelle estrazioni di questa sera sul 10eLotto la possibilità di vincita è tutt’altra che bassa: il gioco meno considerato ma con la maggiore probabilità di arrivare a vittoria, riscoprire il fascino di un apparente anonimo giovedì sera con l’estrazioni dei numeri vincenti che a breve avverranno legati al concorso del Lotto Sisal. In barba ad ogni scaramanzia, se ancora non avete provato l’ebbrezza di puntare i vostri numeri preferiti del 10eLotto, ecco una piccola rubrica che potrebbe farvi piacere. I numeri ritardatari del concorso nato anni fa sono importanti anche per provare l’estrema sfida alla sfortuna: proponendoveli qui sotto non intendiamo fare il passo più lungo della gamba, ma semplicemente fornirvi la possibilità di scegliere in base a qualche criterio particolare, non certo l’unico chiaro, ma un buon modo per puntare in extremis i numeri in ricevitoria. Ecco dunque il numero 68, il massimo ritardatario: non esce da 23 estrazioni, seguito dalle 20 del numero 17; seguono 22 - 77 - 89 - 72 - 39 - 29 - 82 - 32. La possibilità di azzeccare qualche numero chiaramente è più alta vista l’uscita di 10 numeri alla volta: allora, cosa state aspettando?

10ELOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: LE VINCITE - I premi del Lotto e 10eLotto sono lì ad attenderci per il nuovo concorso di questa sera: al via quindi la corsa per conquistare le quote in palio, spesso generose. Di sicuro da far invidia ai premi minori messi in palio dal cugino SuperEnalotto, fatta eccezione per il Jackpot, sempre più milionario. Lo sa bene il fortunello che nell'ultimo appuntamento con il Lotto ha conquistato 133.750 grazie ad una quaterna, quattro terni e sei ambi su Palermo. Sicilia ancora protagonista con una vincita avvenuta a Favara (AG), dove un terno su Torino ha regalato 22.500 euro ad un giocatore. Dal Sud al Nord, approdiamo in Lombardia per un'altra vincita, resa possibile grazie ad una quaterna su Napoli che ha premiato un vincitore di Milano con 124.500 euro. Rimaniamo sempre nel capoluogo lombardo per la vincita più alta registrata al 10eLotto. Un vincitore è riuscito infatti a centrare una giocata Oro ed ha riscosso il premio da più di 21 mila euro.

