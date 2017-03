Estrazione/ Del Lotto di oggi e Superenalotto, 23 marzo: i numeri vincenti! (conc 35/2017, giovedì)

Estrazioni del Lotto e del Superenalotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI! - SuperEnalotto e Jackpot, un'accoppiata vincente per tutti i giocatori e appassionati. Il montepremi avrà il valore di 21,9 milioni di euro per questo nuovo concorso infrasettimanale, dopo la grande assenza dello scorso martedì. In quest'occasione sono stati molti i vincitori e soprattutto uno ha potuto realizzare una vincita importante. Un fortunello ha infatti centrato il 5+, che ha messo in palio oltre 1,3 milioni di euro. Una bella somma, se solo si considera che è l'unica ad avvicinarsi alla sestina. Al secondo posto troviamo infatti il 5, con un premio da più di 55 mila euro destinato a tre giocatori. A seguire i 3.986 euro ottenuti da 70 vincitori che hanno indovinato il 3+. Il 4 mantiene alta la sua quota con un premio da 479,26 euro, regalati a 350 giocatori, mentre 39,86 è il premio che il 3 ha donato a 12.740 appassionati. Infine il 2, che supera ancora una volta ogni aspettativa e sale fino a 7,21 euro: i vincitori sono stati 219.297. Si prosegue con le quote fisse, da 100 euro per quanto riguarda il 2+, realizzato da 1.160 appassionati, mentre 9.095 sono stati i giocatori a centrare l'1+ da 10 euro. Chiude, come sempre, lo 0+: i vincitori sono stati 24.265 ed a loro va il premio da 5 euro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (23 MARZO 2017): LA SMORFIA - Lotto e 10eLotto sono pronti a ritornare nelle case degli italiani: la tavola della Sisal è già stata imbastita con ogni premio e dono per gli appassionati. I posti sono numerosi, come le vincite e solo chi giocherà la propria schedina potrà sedersi. Come trovare la nostra combinazione, possibilmente vincente? L'aiuto della smorfia napoletana fa al caso nostro: scopriamo la notizia di oggi. Esiste un autobus a Las Vegas ideato per chi eccede con l'alcool e per permettere che i giocatori o i turisti rientrino negli hotel incolumi. La patria del gioco d'azzardo è infatti meta di molti ed il problema del bicchiere di troppo è elevato. L'idea di Jason Burke è invee di scendere letteralmente in piazza on l'Hangove Heaven Bus, un autobus paradisiaco in cui smaltire i postumi. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il bus, 7, l'alcool, 44, il drink, 19, il turista, 22, il casinò, 12. Come Numero Oro scegliamo invece l'azzardo, 15.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (23 MARZO 2017): LE QUOTE - Se il SuperEnalotto non regala il suo Jackpot, a distribuire premi in tutta l'Italia ci pensano Lotto e 10eLotto. I giochi Sisal sono i più ambiti nel nostro territorio e man mano che la sfida a premi si fa più accesa, sono sempre di più le persone che si uniscono agli appassionati più longevi. Nell'ultimo appuntamento del 10eLotto, la vincita più alta è stata inoltre di 160 mila euro, finita a Terzigno, in provincia di Napoli. Al secondo posto, invece, due vincite gemelle realizzate a Capurso, in provincia di Bari, e Palermo, per il valore di 32 mila euro. Per quanto riguarda il 10eLotto, invece il premio più alto è stato di 65 mila euro, destinati a un vincitore di Firenze, che ha centrato una quaterna su Palermo. Si prosegue con Senigallia, in provincia di Ancona, che scende in campo con 24 mila euro realizzato grazie ad un terno su Genova. Terzo posto invece per la provincia di Taranto: è di Crispiano il giocatore che ha realizzato un terno su Bari da 15 mila euro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (23 MARZO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Esiste un attimo durante il concorso del SuperEnalotto in cui ogni giocatore si interroga sul Jackpot. Verrà estratta la sestina oppure no? Succede anche ai più ottimisti, che preferiscono proiettarsi direttamente in quel tipo di situazione. Ne riemergeranno rinati, positivi, e pronti a ricevere il dono. Un sentimento diverso da chi, invece, vive con un costante bruciore di stomaco in attesa di scoprire il verdetto. Qualsiasi sia la situazione attuale dei giocatori, alla fine il fortunello che taglierà il traguardo dovrà pensare per forza a come spendere il suo bottino. KickStarter propone per oggi una soluzione altamente sociale ed utile. Hyve Touch Synth permette di vivere l'esperienza musicale a 360° anche per le persone con difficoltà motorie, grazie ad un dispositivo con elettrodi ad alveare a cui è stata associata una nota del pianoforte. L'utente potrà quindi imparare a suonare solo usando la pressione delle dita. I numeri vincenti di oggi? Ancora qualche minuto di attesa e scopriremo tutto.

I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI DEL 10ELOTTO, SUPERENALOTTO E LOTTO SARANNO PUBBLICATI NON APPENA DISPONIBILI (20:20)

