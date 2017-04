LOTTO/ Estrazione di oggi, 11 aprile e Superenalotto: ecco i numeri vincenti! (conc 43/2017, martedì)

Estrazioni del Lotto e del Superenalotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 11 APRILE 2017): I NUMERI VINCENTI E... - Lotto, Superenalotto e 10eLotto stanno per uscire con gli attesissimi numeri Sisal: siamo a martedì in piena settimana santa verso la Pasqua e si freme per provare a conquistare quando ancora questo mese di aprile non vi ha regalato. Sisal e numeri vincenti, la speranza è sempre quella con la possibilità di fare incetta di qualche buona vincita a qualche giorno dalla Pasqua che potrebbe darci quella spinta in più per i tanti mesi magari anche difficili che si avranno avanti in questo 2017 di crisi economica e tentativo di rilancio sociale. Una prima estrazione di settimana con la Primavera nel pieno fiore e con le emozioni della nuova stagione che fanno il paio con il dolore per un ennesimo periodo buio per la nostra Italia attraversata da casi di cronaca efferati e minacce del terrorismo. Si avvicina la Pasqua e la speranza è che con la vostra famiglia possiate iniziare a vivere un “filo” di pace e serenità attraverso una buona vincita al Lotto; una risposta ovviamente meno importante rispetto ai drammi molteplici che questo periodo in Italia e in Europa stiamo vivendo, tra un attentato e un caso di cronaca che non lasciano tranquilli chi più è attento alle cronache quotidiane. Il Lotto e il Superenalotto sono pronti a regalarci emozioni, il 10eLotto “simpatico” che nessuno tiene mai in considerazione ma che spesso invece sa regalare grandi vincite nella “penombra” dell’attesa. Qui sotto intanto i numeri vincenti sono usciti e Il momento è arrivato. La realtà ha disposto per voi questo destino in questo apparente banale martedì sera pre-Pasqua. Siete pronti allora a scoprire cosa c’è in ballo per voi in questo giovedì sera di fine marzo? I numeri vincenti di oggi sono arrivati.

LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONE DI OGGI (11 APRILE 2017): LE VINCITE - Lotto, Superenalotto e 10eLotto attendono solo di decretare i loro vincitori. Chi salirà sul podio delle vincite questa sera? Un'idea dei premi che potrebbero far svoltare la serata degli italiani, la regalano le vincite dell'ultimo appuntamento. Il Lotto ha premiato in particolare un giocatore del bergamasco, di Zogno, che ha realizzato più di 122 mila euro grazie ad una quaterna sulla Ruota di Roma. Potrebbe essere inoltre lo stesso ad aver vinto 12 mila euro su Tutte le Ruote, dato che i numeri sono gli stessi. Roma di nuovo in festa per la seconda vincita più alta del concorso: quaterna da 26 mila euro giocata su Tutte le Ruote. Sul podio anche Palermo, grazie ad un terno da 24 mila euro circa su Venezia. Rimaniamo sempre nella Capitale per le vincite del 10eLotto, che portano in alto i 9 numeri su 10 realizzarti da un fortunello di Montelibretti. Secondo posto per due vincite identiche da quasi 32 mila euro che hanno premiato Gioia del Colle, in provincia di Bari e, ancora una volta, Roma.

LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONE DI OGGI (11 APRILE 2017): LA SMORFIA - I numeri vincenti del Lotto stanno per rivelarci se in questa serata saremo fra chi festeggerà una vincita oppure chi penserà già al prossimo concorso. Chi infatti non realizza una delle quote in palio è subito pronto per rilanciare e giocare in previsione del prossimo appuntamento Sisal. La difficoltà maggiore, soprattutto in caso di sconfitta, è credere ancora che la nostra combinazione preferita possa riservarci delle sorprese. Ecco perché molti giocatori preferiscono cambiare del tutto giocata e puntare su altri numeri. Come fare se le idee scarseggiano? La risposta proviene dalla nostra Rubrica, su consiglio della smorfia napoletana, che oggi si concentrerà su una news... musicale. Sembra infatti che un violoncellista di Washington sia stato cacciato dall'areo dopo aver acquistato il biglietto per il suo prezioso strumento. Non è una situazione insolita per i musicisti, che preferiscono avere al proprio fianco violoncelli, trombe, clarinetti e quant'altro per evitare sconvenienti piacevoli. Se a tutto questo aggiungiamo il costo che spesso raggiungono questi strumenti, possiamo capire come la scelta sia più che condivisibile. Non per una compagnia aerea di Chicago, che ha invitato il malcapitato a scendere dall'aereo perché, secondo la hostess, occupare un posto con il violoncello poteva mettere a rischio la sicurezza di tutti i passeggeri. Vediamo cosa ci rivela la smorfia: abbiamo il musicista, 43, l'aereo, 52, il posto,34 , il passeggero, 38, e il violoncello, 26. Come Numero Oro, da regalare agli appassionati dal 10eLotto, scegliamo la sicurezza, 82. Ed ora... tutti a suonare le note dei numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONE DI OGGI (11 APRILE 2017): LE QUOTE - Il Jackpot sceglierà un vincitore fra i milioni di giocatori del SuperEnalotto? Il bottino del montepremi è sempre più corposo e questa sera raggiungerà la bellezza di 30 milioni di euro. Non bisogna fare tuttavia l'errore di pensare alla sola sestina vincente, dato che tutte le quote del gioco Sisal possono rivelarsi altrettanto valide. Pensiamo per esempio alle somme vinte dai fortunelli che nel corso di quest'anno hanno centrato il 5+ o anche il 5+1. Questi ultimi due purtroppo sono fra i grandi assenti dell'ultimo appuntamento ed anche i premi associati alle quote non sono stati molto soddisfacenti. Il ribasso è infatti evidente, a partire dai quasi 29 mila euro che il 5 ha donato a 7 vincitori, o come gli oltre 26 mila euro che il 4+ ha distribuito a 3 fortunelli. Anche il 3+ segue la stessa discesa, con un premio da 2.237 euro, finito nelle tasche di 113 giocatori. 261,51 euro è invece il premio del 4, centrato da 858 vincitori, contro i 28.427 vincitori che hanno realizzato il 3. 5 tondi tondi invece per il 2 ed i suoi 417.480 giocatori. Quote fisse in ultima posizione, con i 100 euro del 2+ destinati a 1.611 vincitori, mentre 10 euro cadauno vanno a 10.041 vincitori che hanno realizzato l'1+. Ultimo, ma come si suol dire non per importanza, lo 0+: 21.662 ritirano 5 euro ciascuno.

LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONE DI OGGI (11 APRILE 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Spazio a idee e progetti per spendere il nostro caro Jackpot! I numeri vincenti del SuperEnalotto stanno per rivelarci chi sarà il vincitore, anche se le speranze continuano ad affievolirsi ad ogni assenza della sestina vincente. Non demordono tuttavia tutti i giocatori che sperano di realizzare il loro sogno più grande. Come dargli torto? Possiamo solo contribuire, grazie alla nostra Rubrica, a prospettare una possibile iniziativa su cui concentrarsi in caso di vittoria. KickStarter ci ha segnalato uno strumento utile per gli amanti di iPad e tablet in generale, che spesso si ritrovano ad affrontare l'annoso problema di scrivere in velocità con uno schermo touchscreen. Un'impresa non da poco, considerando che spesso gli utenti sono professionisti che necessitano di velocità e comodità. Penna promette molto di più, andando a soddisfare anche tutti gli amanti del retrò. Una tastiera bluetooth che ci permette di godere il massimo dell'esperienza digitale con un piccolo tuffo nel passato. Il layout scelto per Penna è infatti simile alle vecchie macchine da scrivere inglesi, ma dotata della più moderna tecnologia. Goal di 50 mila dollari? Dimenticatelo, è già stato superato! Concentriamoci invece sull'estrazione di oggi. Chi ha vinto?

Estrazione 10eLotto n°43 del 11/04/2017

3 - 4 - 8 - 9 - 12 - 13 - 18 - 20 - 25 - 32 - 40 - 58 - 59 - 60 - 64 - 68 - 75 - 76 - 84 - 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

60

Ultima estrazione Superenalotto n. 43 del 11/04/2017

COMBINAZIONE VINCENTE

86 5 69 81 59 57

NUMERO JOLLY

77

SUPERSTAR

83

Estrazione n°43 del 11/04/2017 NAZIONALE 35 4 54 80 86 BARI 60 20 68 15 44 CAGLIARI 84 13 58 46 37 FIRENZE 88 20 18 8 29 GENOVA 84 59 82 31 44 MILANO 40 76 62 12 1 NAPOLI 32 8 33 87 68 PALERMO 13 64 90 33 84 ROMA 75 4 7 13 87 TORINO 3 25 68 21 90 VENEZIA 9 12 25 21 47

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

