Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 4 aprile: i numeri vincenti! (conc. 40/2017, martedì)

Estrazioni del Lotto e del Superenalotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: I NUMERI VINCENTI! - Sarà di certo un inizio settimana esplosivo in compagnia del Lotto, Superenalottto e 10eLotto, che questa sera ritorneranno con una nuova estrazione. Migliaia di premi attendono gli appassionati, che stanno ancora raggiungendo le ricevitorie per fare la loro giocata. Continuano intanto a festeggiare gli appassionati che nell'ultimo appuntamento con i due giochi Sisal sono stati proclamati vincitori. Sul podio delle vincite del Lotto spicca la provincia di Roma, grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi realizzati su Bari da un fortunello di Monterotondo. Il premio conquistato è di 62.500 euro, il più alto dell'ultimo concorso. Vince anche Colleferro grazie ad una giocata di un vincitore che ha centrato 50 mila euro grazie all'opzione Lottopiù, mentre finisce nella provincia di Varee, a Olgiate Olona, la vincita di un premio da 47.500 euro. Sicilia in testa invece per le vincite del 10eLotto, grazie a un fortunello della provincia di Messina che ha indovinato la combinazione vincente. Il premio realizzato è pari a più di 63 mila euro. Seconda posizione invece per Siracusa, dove un appassionato ha conquistato più di 21 mila euro grazie al concorso immediato. Si prosegue poi con due vincite gemelle finite a Roma, Cautano (Benevento) e Treviglio, nel bergamasco, per il valore di circa 16 mila Euro.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (4 APRILE 2017): LA SMORFIA - Il nuovo concorso del Lotto promette di rivoluzionare la vita di quanti riusciranno a conquistare le quote in palio. Ovviamente tutto parte dalla giocata, requisito essenziale per poter anche solo sperare di tagliare il traguardo della vittoria. Ci saranno di sicuro molti ritardatari, soprattutto in occasione della prima estrazione della settimana, dato che moltissimi degli appassionati saranno alle prese con il tran tran lavorativo e mille impegni. I più previdenti hanno già effettuato la loro giocata sabato scorso, subito dopo l'esito dell'ultimo concorso, ma mancano all'appello ancora tanti appassionati. E allora via, mentre vi avvicinate al vostro punto gioco preferito, noi vi parleremo della combinazione che abbiamo scovato grazie all'aiuto della smorfia. Ci concentreremo su una notizia divertente, che tuttavia rappresenta il sogno di molti. Chi, infatti, non vorrebbe fare il collaudatore di divani come mestiere? Il leader russo del settore ha ingaggiato una ragazza per una mansione precisa: per 10 ore al giorno dovrà testare i divani per valutarne sicurezza e comfort. Il tutto per un servizio migliore e puntuale per i clienti, che vengono invogliati anche solo a vedere la dipendente oziare sull'arredo. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il divano, 32, il collaudo, 72, la dipendente, 50, la sicurezza, 76, e la comodità, 10. Per gli amici del 10eLotto suggeriamo invece come Numero Oro il sogno, 39.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (4 APRILE 2017): LE QUOTE - Il Jackpot del SuperEnalotto schizza fino ai 27 milioni di euro: un bottino che nessuno dei giocatori vorrà di certo perdersi. Nell'ultimo appuntamento infatti la sestina non è apparsa all'orizzonte, dando modo agli appassionati di realizzare comunque la vincita dei premi inferiori. Tre giocatori hanno centrato nell'ultimo appuntamento con il gioco il premio del 5, pari a oltre 67 mila euro, mentre due soli giocatorri sono riusciti a indovinare il 4+, conquistando il premio da quasi 43 mila euro. Si prosegue con 2.958 euro destinati dal 3+ a 104 vincitori, mentre 429,09 euro conquistati da 524 giocatori che hanno realizzato il 4. Sono stati invece 21.553 i vincitori a centrare il 3 ed a conquistare 29,58 euro in premio, mentre la quota del 2 rimane alta: 5,74 euro destinati a 334.322 giocatori. Sul versante delle quote fisse, i 100 euro del 2+ sono stati distribuiti a 1.579 giocatori, mentre 10.744 vincitori hanno centrato l'1+ ed hanno ottenuto il premio da 10 euro ciascuno. Si chiude con i 5 euro e i 24.251 giocatori che hanno indovinato lo 0+.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (4 APRILE 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Il SuperEnalotto è pronto a riaprire i battenti di un nuovo concorso ed a rimettere in palio il favoloso quanto milionario Jackpot. Chi vincerà? In attesa di scoprirlo, meglio rimanere 'sul pezzo', come si suol dire, ed iniziare a progettare tutti i modi possibili per spendere una somma iniziale del nostro bottino. KickStarter ci presenta oggi un'iniziativa ambiziosa che parla di robotica. Un sogno per molti, che presto potrebbe essere accessibile grazie a Nyrio One. Un braccio robotico dotato di un dispositivo compatibile con Arduino, ROS e Raspberry Pi. Comodo sia da usare a casa che al lavoro, ma anche a scuola. L'industria robotica ha fatto passi da gigante in questi ultimi anni, grazie a migliorie più precise e potenti. E questo nonostante il prezzo non sia ancora accessibile a tutte le tasche, un ostacolo che Nyrio One si promette di superare. Normalmente, infatti, l'utente dovrebbe spendere fra i 20 mila e i 200 mila dollari, ma l'obbiettivo dell'azienda produttrice di Nyrio One è di unire il basso costo e l'utilizzo amatoriale. Goal più che superato, non resta altro da fare che aderire al progetto. Siete in attesa dei numeri vincenti? Ancora pochissimo e scopriremo tutto!

I NUMERI VINCENTI DI LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO SARANNO PUBBLICATI APPENA DISPONIBILI

© Riproduzione Riservata.