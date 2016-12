ESTRAZIONE / SiVinceTutto Superenalotto di oggi: i numeri vincenti! (conc. 220/2016, 21 dicembre)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, L’ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2016, CONCORSO 220/2016 - È la grande serata del SiVinceTutto Superenalotto che torna con la terza estrazione di dicembre dopo la rivoluzione del gioco Sisal fatta ad ottobre: da due mesi ormai il nuovo corso promette numeri vincenti ogni settimana e non più ogni ultimo mercoledì del mese come era storicamente giocato il SiVinceTutto Superenalotto. Manca avvero poco a Natale: sarebbe estremamente banale riferire del possibile enorme regalo di Natale che il caro gioco del SiVinceTutto potrebbe regalarvi questa sera. Eppure, sotto l’albero, una bella schedina vinta questa sera potrebbe non solo rendervi un giorno di Natale leggermente più sereno ma anche potervi permettere un “cenone” di Capodanno da inserire negli annali. Ne siete convinti?Se davvero questa sia la sera giusta non lo sappiamo, di certo con questo particolare regolamento che lo rende unico tra tutti i giochi Sisal, la capacità di vincere tutto in un unica serata permette ogni volta di partire davvero tutti alla pari, con buona pace di cabala, fortuna e scaramanzia. Allora, tutto pronto? Il jackpot verrà speso tutto in questa estrazione, come da regolamento riformato, ed è inutile dire quanto la vostra amata carta di credito e conto in banca anelino alla grande vittoria sul 6. Per farlo da oggi si ha il doppio dei numeri per poterli azzeccare e per questo motivo la fila nelle ricevitorie anche in queste ultimi momenti di gioco è davvero ingente! Lo spettacolo della Sisal torna nel giorno di “riposo” dai classici giochi a premi ma con una grossa speranza in cuore: quei 6 numeri questa volta arriveranno a premiare proprio voi? Resta intatto il fulcro del gioco ma con novità incredibili: mentre attendiamo l’uscita di questo concorso, il numero 220/2016 del 21 dicembre 2016, andiamo a ripercorrere per chi ancora fosse un “novizio” di questo gioco tutte le tappe della nuova edizione del gioco targato Sisal.. Intatta la filosofia del gioco che mette in palio tutti i mercoledì l’intero montepremi delle giocate effettuate durante la settimana, tutto in un’unica sera come recita il gioco stesso. Ma udite udite, aumentano le possibilità di vincita: giochi il doppio dei numeri, ben 12, ma ne devi indovinare solo 6, ergo raddoppiano le possibilità di poter vincere il mitico 6. Si scelgono almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5 euro a tagliando e si vince azzeccando le combinazioni di 6 , 5, 4, 3, 2 numeri. Ma come funziona nello specifico questo grande concorso? Il montepremi viene ripartito con percentuali differenti a seconda della categoria di vincita: ai 6 va il 40,27%, ai 5 il 32,38%, ai 4 il 3,36%, ai 3 il 14,69%, mentre ai 2 il 9,30%; se, tuttavia, non dovesse presentarsi il 6, l’ammontare sarà suddiviso nelle rimanenti categorie secondo i seguenti criteri: ai 5 il 33,36%, ai 4 l’8,40%, ai 3 il 39,18%, ai 2 il 19,06%. L’ammontare delle vincite dipenderà quindi dal montepremi che verrà raccolto. Proprio per cercare di renderlo più consistente, la giocata minima è pari a 5 euro. Prima andiamo a rispolverare quanto accaduto la scorsa settimana: i numeri vincenti estratti nel precedente concorso (numero 219) del SiVinceTutto Superenalotto sono stati i seguenti.49 - 27 - 48 - 22 - 32 - 67 e il montepremi da oltre 768mila euro è stato distribuito, senza alcun “6” vinto, ma con 24 vincitori del “5” che portano a casa 1088 euro. Cinture allacciate, appena uscita la combinazione vincete qui sotto la troverete e si potrà, si spera, festeggiare.

