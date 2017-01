Estrazione / Si Vince Tutto Superenalotto di oggi: verso i numeri vincenti... (conc. 201/2017, 11 gennaio)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, L'ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017, CONCORSO 201/2017 - Torna l'estrazione di SiVinceTutto: nuovo appuntamento con il concorso speciale di Superenalotto che mette in palio il montepremi ogni mercoledì. Le possibilità di vincita sono importanti, perché si giocano 12 numeri, ma bisogna indovinarne la metà. Stasera, dunque, conosceremo la sestina vincente, ma potete vincere anche indovinando 5, 4, 3 e addirittura 2 numeri tra quelli della combinazione estratta. Come funziona questo gioco? il montepremi viene ripartito attraverso percentuali diverse a seconda delle categorie di vincita: il 40,27% del jackpot va ai 6, il 32,38% ai 5, il 14,69% ai 3 e il 9,30% ai 2. E se non dovesse spuntare alcun vincitore per il 6? In tal caso il montepremi verrà suddiviso tra le rimanenti categorie secondo questi criteri: il 33,36% ai 5, l'8,40% ai 4, il 39,18% ai 3 e il 19,06% ai 2. I vari importi delle vincite ovviamente dipenderanno dal jackpot che verrà raccolto per l'estrazione di oggi. Dopo l'eventuale vittoria avrete 90 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale per presentare le ricevute. Questo è il termine massimo, mentre quello minimo è di 60 giorni. Ricordatevi, però, che potrete consegnare la ricevuta fortunata solo presso gli uffici Sisal di Milano e Roma. Dopo aver trascorso le festività con parenti e amici, potrebbe essere arrivato per voi il momento di pianificare una bella gita fuori porta a Milano e Roma, a meno che non siate proprio del posto e in tal caso la procedura sarà più agevole. Non sarebbe affatto male cominciare il nuovo anno con una vincita al SiVinceTutto Superenalotto e allora oggi potrebbe essere la serata giusta per dare una svolta rivoluzionaria alla vostra vita. Di sicuro la possibilità di vincere tutto in una serata è uno scenario intrigante: si parte alla pari in ogni estrazione, visto che il jackpot viene speso tutto ad ogni appuntamento. Avete fatto la vostra giocata in ricevitoria? Sappiate che potrete partecipare a SiVinceTutto Superenalotto anche online, a patto che vi apriate un conto di gioco. Se questa modalità vi interessa, raccogliete tutte le informazioni in merito cliccando qui. Prima di seguire in diretta il concorso 201/2017 di oggi, mercoledì 11 gennaio, e di fornirvi dunque i numeri vincenti, scopriamo cosa è accaduto la scorsa settimana: la combinazione vincente è stata 1-7-8-9-28-35 e sono state realizzate ben quattro vincite per quanto riguarda la categoria più ambita, il 6. Non vi resta che attendere l'estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto: siete pronti?

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI, MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2017 CONCORSO 200/2017 (dalle 20:20)