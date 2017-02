ESTRAZIONE/ Del Superenalotto di oggi 2 Febbraio 2017: numeri vincenti in arrivo! (conc. 14/2017, giovedì)

SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: NUMERI VINCENTI IN ARRIVO! - Il SuperEnalotto ha ormai concluso la propria estrazione: i numeri vincenti di oggi sono finalmente usciti e non vi dovete preoccupare che di trovare la vostra schedina. Una seconda estrazione di settimana, e ovviamente la 14esima dell’anno nuovo. Insomma vincere questa sera non farebbe male, anzi potreste anche essere fra chi sta festeggiando per una vincita inaspettata. D'altronde, lo sostenevamo anche nel 2016: il cielo prometteva bene ma per molti di noi purtroppo si è rivelato un gran miscuglio di problemi, fatti importanti e interessanti ma anche grandi tragedie e un periodo di totale instabilità, non solo politica. Ma è il momento di svoltare grazie al 2017: questi numeri di inizio febbraio ci regaleranno un nuovo inizio? Le possibili vincite potrebbero essere un ottimo traino per l’intero anno. Il periodo non è certo dei migliori, almeno a giudicare dalle tante emergenze che ha vissuto la nostra Italia. Il Lotto e il Superenalotto sono pronti a regalarci emozioni, il 10eLotto a stupirci con vincite non sempre considerate ma pur sempre altissime. Insomma, è tutto pronto, ma ora serve anche capire cosa poter fare dopo l’eventuale vittoria - che vi auguriamo con tutto il cuore - insomma quali idee su cosa fare dopo? Quelle le lasciamo a voi… I numeri hanno popolato le ruote del Lotto e riempito la sestina (e Superstar) del Superenalotto e ora non resta altro da fare se non tirare fuori dalla tasca fortunata i nostri tagliandi e godersi tutte le emozioni che in questi momenti il Lotto e il Superenalotto sanno dare, e certamente la curiosità per il Jackpot è altissima. Qui sotto i numeri vincenti sono usciti e Il momento è arrivato. La realtà ha disposto per voi questo destino in questo apparente banale martedì sera. Ma ora basta indugi, per chi volesse anticipare queste emozioni c’è solo da scorrere fino a fine pagina. I numeri vincenti di oggi sono arrivati.

SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: I NUMERI VINCENTI! - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 82.900.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di 2017 con novità anche sul fronte spettacolare delle vincite record.. Vola oltre i 115 milioni di euro la raccolta di gennaio 2017 di SuperEnalotto e SuperStar: un risultato ottenuto anche grazie al Jackpot da 82,9 milioni di euro, il più alto in palio in Europa e il settimo nella storia del concorso. Come riporta AgiPro, l’attuale premio del Superenalotto è pronto all’assalto della sesta posizione, i 95 milioni di euro vinti a Catania il 19 maggio del 2012. La sestina vincente manca dallo scorso 27 ottobre, quando a Vibo Valentia è stato centrato il 6 record da 165 milioni di euro.

SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (2 FEBBRAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 89 - 46 - 36 - 61 - 87 - 4, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 89 l’ultima estrazione è stata eseguita 73 turni fa, mentre per 46 e 36 sono ben 57 e 46 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 89 o 46 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 82 milioni e 900mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (2 FEBBRAIO 2017): LE QUOTE - Il SuperEnalotto ha regalato non poche sorprese nel suo ultimo concorso, Jackpot a parte. Il montepremi infatti registra un'altra assenza aumentando ancora di più il proprio tesoretto. Si parla di 82,9 milioni di euro, il premio più alto in tutta l'Europa. L'ultima estrazione ha vissuto tuttavia la vincita del 5+1, un'altra delle combinazioni che si fanno vedere poco spesso. Il fortunello in questione ha registrato la vincita di 541 mila euro, che finiscono nella provincia di Alessandria, a Viguzzolo. Secondo posto invece per il 4+ che ha distribuito i suoi 38.896 euro a due giocaori, mentre 25.000,22 euro è il premio che il 5 ha regalato a sette vincitori. Si prosegue poi con i 2.870 euro abbinati al 3+ e registrati da 75 tagliandi vincenti, contro i 454 biglietti fortunati che hanno realizzato il premio da 388,96 euro abbinato al 4. Si prosegue poi con il 3, con una quota pari a 28,70 euro, destinata a 18.636 giocatori, mentre 307.275 sono stati i vincitori che con il 2 hanno conquistato il premio da cinque euro. Per le quote standard del SuperStar si inizia come sempre con il 2+: 100 euro a testa a 1.180 giocatori. 10 euro invece a ciascuno degli 8.632 vincitori che hanno indovinato l'1+ ed infine lo 0+ ha destinato i suoi 5 euro a 18.320 giocatori.

SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI (2 FEBBRAIO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - I giocatori del SuperEnalotto contano già le ore che ci separano dalla nuova estrazione. Jackpot o non Jackpot, qualcuno questa sera vincerà uno dei premi che verranno messi in palio. Le possibilità con cui spendere parte del nostro tesoretto interessano quindi tutti i giocatori e non solo chi si aggiudicherà il tanto agognato montepremi. Certo non è la stessa cosa avere a disposizione una vincita ultramilionaria, ma anche chi registrerà i premi secondari potrà usufruire dei consigli della nostra Rubrica. Per oggi abbiamo scelto un progetto di KickStarter che ci pala di birra e di self-made. Questo non vuol dire necessariamente farsi la birra in casa, ma assicurarsi sempre di avere il nostro liquido ambrato preferito servito alla temperatura giusta. Grazie a Growler Chill tutto questo diventerà una realtà, grazie ad un erogatore che ci permetterà di avere la birra sempre fresca ed alla spina. Il goal è stato superato ampiamente ed abbiamo ancora a disposizione 26 giorni di tempo per rendere questo progetto una realtà. Pronti per i numeri vincenti? Ancora pochissimo e scopriremo il risultato del concorso di questa sera!

