ESTRAZIONE / VinciCasa "Win for Life" di oggi: i numeri vincenti! (conc 51/2016, 21 dicembre)

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2016, CONCORSO NUMERO 51/2016 - Nuovo appuntamento con l'estrazione di VinciCasa, il concorso speciale di Win for Life grazie al quale il sogno di una casa può diventare realtà. Oggi, mercoledì 21 dicembre, i vostri progetti di vita potrebbero prendere forma. Il Natale è alle porte, quindi non ci sorprenderemmo se preferiste investire in una casa in montagna. Basta immaginare il paesaggio imbiancato dalla neve per cominciare già a pensare alla località da scegliere per la vostra nuova abitazione. Non permettete che le temperature raffreddino il vostro entusiasmo: il caminetto acceso in un meraviglioso chalet o in una baita possono riscaldarvi... anche il cuore. Il periodo è quello giusto per vincere una casa: stasera la grande occasione con l'estrazione di VinciCasa. Già vi immaginiamo alle prese con scelte importanti: stile rustico o elegante? Lo chalet è ampio e raffinato, ma la baita è affascinante per la sua struttura in pietra o in legno. A voi la scelta, ma non prima di aver fatto la vostra giocata vincente! Noi vi abbiamo creato l'atmosfera giusta per prepararvi all'estrazione del concorso di Win for Life, ma ora sta a voi attirare la fortuna con i vostri sogni e i vostri progetti. Lasciatevi andare, dunque, alle fantasie, perché presto potrebbe arrivare il momento per dare loro una forma reale. L'importante è scegliere i numeri vincenti, i cinque numeri fortunati con cui stravolgere la vostra esistenza. Si può vincere anche indovinando 4, 3 o anche solo 2 numeri, quindi non tiratevi indietro. Sappiate, però, che il 20% dell'importo della vincita viene corrisposto in denaro e quindi può essere utilizzata anche per una spesa che non è legata alla casa, mentre l'80% della vincita di VinciCasa dovrà essere destinato all'acquisto di uno o più immobili. Al fortunato vincite il "difficile" compito di scegliere su quale puntare: avrà due anni di tempo. Prima di dedicarci completamente all'estrazione del concorso 51/2016 di VinciCasa Win for Life, ricordiamo quanto è avvenuto nell'ultima estrazione: i numeri vincenti sono stati 12 - 20 - 27 - 32 - 37. Nessuno mercoledì scorso ha indovinato i cinque numeri, non vediamo l'ora di scoprire se stasera ci sarà un fortunatissimo vincitore.

