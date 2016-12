Estrazione / VinciCasa "Win for Life" di oggi: ecco i numeri vincenti e le quote per i fortunati (conc 52/2016, 28 dicembre)

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2016, CONCORSO NUMERO 52/2016. I NUMERI VINCENTI, LE QUOTE - Niente da fare per gli appassionati di VinciCasa, il concorso di Win for Life: l'estrazione di oggi non ha regalato nessuna casa. I numeri vincenti sono usciti, li abbiamo raccolti in diretta per voi e siamo già in grado di annunciarvi che nessuno ha indovinato la combinazione fortunata. Nessun 5, dunque, stasera. Sono state dieci, invece, le vincite per coloro che hanno realizzato il quattro, ognuna delle quali da 2.906,38 euro. Un bottino niente male per chiudere al meglio il 2016 e cominciare serenamente il nuovo anno. Chi, invece, ha realizzato il 3 deve accontentarsi di 50,60 euro. Sono state 536 in questo caso le vincite, stando alle quote rese note da Sisal sulle vincite realizzate stasera con VinciCasa. Decisamente superiore è il numero delle vincite per il 2: sono 6.361 e ognuna di queste vale 10,05 euro. Una somma irrisoria, ma con la quale i fortunati vincitori hanno modo di recuperare l'investimento fatto per l'estrazione di oggi. Potete rimandare l'assalto al montepremi alla prossima estrazione!

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2016, CONCORSO NUMERO 52/2016. VERSO I NUMERI VINCENTI - Sotto il vostro albero potrebbero nascondersi le chiavi di una nuova casa: con l'estrazione di VinciCasa, il concorso della lotteria Win for Life, avete infatti la possibilità di diventare proprietari di un immobile. In attesa dei numeri vincenti, gli ultimi dell'anno, potete pensare al tipo di investimento da fare in casa di vincita. La scorsa settimana nessuno ha centrato la cinquina, quindi le case vinte sono rimaste a quota 20. L'ultimo successo a VinciCasa è stato realizzato a Sesto Fiorentino, dove una parrucchiera lo scorso ottobre si è aggiudicata la casa dei suoi sogni. Il primo vincitore dell'anno è stato, invece, un pensionato sardo. Tra di voi, dunque, potrebbe esserci l'ultimo vincitore dell'anno, il fortunato che potrebbe chiudere col botto il 2016. Per scoprirlo, però, bisogna verificare la propria giocata, confrontando i propri numeri con quelli vincenti. Se sono gli stessi, allora vedrete trasformarsi i vostri sogni in realtà. L'estrazione di VinciCasa è seguita in diretta dalla redazione de IlSussidiario.net, quindi potete scoprire i numeri vincenti accedendo al link in fondo alla pagina.

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2016, CONCORSO NUMERO 52/2016 - Nuovo appuntamento con l'estrazione di VinciCasa, il concorso speciale di Win for Life grazie al quale il sogno di una casa può diventare realtà. Oggi, mercoledì 28 dicembre, i vostri progetti di vita potrebbero prendere forma. Il Natale è passato, il Capodanno sta per arrivare e chiudere il turbolento 2016 con una vincita potrebbe proprio non essere una cattiva idea. Basta immaginare il paesaggio imbiancato dalla neve per cominciare già a pensare alla località da scegliere per la vostra nuova abitazione. Non permettete che le temperature raffreddino il vostro entusiasmo: il caminetto acceso in un meraviglioso chalet o in una baita possono riscaldarvi... anche il cuore. Il periodo è quello giusto per vincere una casa: stasera la grande occasione con l'estrazione di VinciCasa. Tutto è pronto lì per potervi “aiutare”: qualche numero, regole semplici e… Ebbene, siete pronti? Lo spettacolo è pronto, i sogni di una casa nuova sono ormai nella memoria scolpita. Se non siete super esperti del VinciCasa, allora andiamo a chiarire due o tre cosette prima di tutto: ma come funziona il gioco, precisamente vi starete chiedendo voi neofiti del Vincicasa? Semplice, basta scegliere 5 numeri su 40 e se si azzeccano tutti si vince appunto una casa. Si può giocare a VinciCasa Win for Life in ricevitoria, online o con la nuova app dal proprio dispositivo mobile. Ma non si vince solo indovinando tutti e 5 i numeri estratti perché anche chi indovina 4, 3 o anche solo 2 numeri, si aggiudica un premio in denaro. Il 20% dell'importo della vincita viene corrisposto in denaro e può essere utilizzato per qualsiasi spesa, quelle legate alla casa ma non solo, anche per qualsiasi altro desiderio da realizzare. L'80% della vincita di VinciCasa Win for Life sarà invece destinato all'acquisto di uno o più immobili (case, garage o un terreno) e sarà il vincitore a sceglierlo in tutta Italia in 2 anni di tempo. Prima di dedicarci completamente all'estrazione del concorso 52/2016 di VinciCasa Win for Life, ricordiamo quanto è avvenuto nell'ultima estrazione: i numeri vincenti sono stati 21 - 25 - 26 - 27 - 36. Nessuno mercoledì scorso ha indovinato i cinque numeri, non vediamo l'ora di scoprire se stasera ci sarà un fortunatissimo vincitore. Motivo in più per puntarci questo mercoledì, sarà mai che l’inizio dell’estate ci dia quel brivido iniziale necessario per poter finalmente sbancare in ambito immobiliare. Sognare non solo si può, si deve.

