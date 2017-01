Estrazione / VinciCasa "Win for Life" di oggi: verso i numeri vincenti... (conc 2/2017, 11 gennaio)

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017, CONCORSO NUMERO 2/2017 - Seconda estrazione dell'anno per VinciCasa, il concorso speciale di Win for Life che mette in palio la casa dei vostri sogni. Oggi, mercoledì 11 gennaio, potrete vincere la casa al mare, in montagna, città o campagna che tanto sognate. Ora che le festività sono state mandate in archivio, è tempo di fissare sul calendario nuove e importanti scadenze. Segnate, dunque, tutti i mercoledì, perché indovinando i cinque numeri estratti è possibile ottenere la casa dei propri sogni. Vincere casa, dunque, è diventato un gioco: avete ben due anni di tempo per sceglierla e puoi scegliere tra diversi immobili in tutta Italia. Potete comprare anche un garage o un terreno, ad esempio, ma soprattutto potete acquistare più immobili con la vincita realizzata. Una parte dell'importo vinto, il 20%, può essere speso come preferite, quindi potrete saldare le rate del mutuo ancora in corso, pagare le tasse legate alla casa o farvi un viaggio per festeggiare la vincita. Per giocare a VinciCasa di Win for Life non è necessario che usciate per recarvi in ricevitoria. Il freddo che ha investito l'Italia non deve congelare la vostra voglia di vincere la casa dei sogni, quindi potete effettuare la vostra giocata online o con la nuova app attraverso il proprio dispositivo mobile. Non lasciatevi sopraffare dalla delusione in caso di mancata cinquina, perché potete vincere anche indovinando 4, 3 o anche solo 2 numeri: in tal caso vi aggiudicherete un premio in denaro. Non ci resta allora che seguire in diretta l'estrazione del concorso 2/2017 di VinciCasa Win for Life per fornirvi i numeri vincenti appena saranno disponibili, ma prima vogliamo ricordarvi cosa è accaduto nell'appuntamento della settimana scorsa: i numeri vincenti sono stati 2-9-20-28-31. Nessuno mercoledì scorso ha indovinato questi cinque numeri, quindi le nostre speranze sono tutte riposte nell'estrazione di stasera. Non avete scuse, anzi avete un motivo in più per partecipare questo mercoledì al nuovo concorso di VinciCasa.

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER L'ESTRAZIONE DI VINCI CASA WIN FOR LIFE DI OGGI MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017: TUTTI I NUMERI VINCENTI

(Fonte: Sisal) (Vi ricordiamo di controllare le vincite per le estrazioni del Win for Life VinciCasa e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria)