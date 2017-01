Estrazione / VinciCasa "Win for Life" di oggi: verso i numeri vincenti... (conc 1/2017, 4 gennaio)

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2017, CONCORSO NUMERO 1/2017 - Nuovo appuntamento con l'estrazione di VinciCasa, il concorso speciale di Win for Life grazie al quale il sogno di una casa può diventare realtà. Oggi, mercoledì 4 gennaio, i vostri progetti di vita potrebbero prendere forma. Il Natale è passato, il Capodanno pure e finalmente si è chiuso il turbolento 2016 praticamente senza vincite; e se invece in questo inizio 2017 arrivasse subito la grande vincita? Potrebbe proprio non essere una cattiva idea. Basta immaginare il paesaggio imbiancato dalla neve per cominciare già a pensare alla località da scegliere per la vostra nuova abitazione. Non permettete che le temperature raffreddino il vostro entusiasmo: il caminetto acceso in un meraviglioso chalet o in una baita possono riscaldarvi... anche il cuore. Il periodo è quello giusto per vincere una casa: stasera la grande occasione con l'estrazione di VinciCasa. Tutto è pronto lì per potervi “aiutare”: qualche numero, regole semplici e… Ebbene, siete pronti? Lo spettacolo è pronto, i sogni di una casa nuova sono ormai nella memoria scolpita. Se non siete super esperti del VinciCasa, allora andiamo a chiarire due o tre cosette prima di tutto: ma come funziona il gioco, precisamente vi starete chiedendo voi neofiti del Vincicasa? Semplice, basta scegliere 5 numeri su 40 e se si azzeccano tutti si vince appunto una casa. Si può giocare a VinciCasa Win for Life in ricevitoria, online o con la nuova app dal proprio dispositivo mobile. Ma non si vince solo indovinando tutti e 5 i numeri estratti perché anche chi indovina 4, 3 o anche solo 2 numeri, si aggiudica un premio in denaro. Il 20% dell'importo della vincita viene corrisposto in denaro e può essere utilizzato per qualsiasi spesa, quelle legate alla casa ma non solo, anche per qualsiasi altro desiderio da realizzare. L'80% della vincita di VinciCasa Win for Life sarà invece destinato all'acquisto di uno o più immobili (case, garage o un terreno) e sarà il vincitore a sceglierlo in tutta Italia in 2 anni di tempo. Prima di dedicarci completamente all'estrazione del concorso 52/2016 di VinciCasa Win for Life, ricordiamo quanto è avvenuto nell'ultima estrazione: i numeri vincenti sono stati 3 - 4 - 7 - 20 - 36. Nessuno mercoledì scorso ha indovinato i cinque numeri, non vediamo l'ora di scoprire se stasera ci sarà un fortunatissimo vincitore. Motivo in più per puntarci questo mercoledì, sarà mai che l’inizio dell’estate ci dia quel brivido iniziale necessario per poter finalmente sbancare in ambito immobiliare. Sognare non solo si può, si deve.

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER L'ESTRAZIONE DI VINCI CASA WIN FOR LIFE DI OGGI MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2017: TUTTI I NUMERI VINCENTI

(Fonte: Sisal) (Vi ricordiamo di controllare le vincite per le estrazioni del Win for Life VinciCasa e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria)