Estrazione/ Vinci Casa "Win for Life" di oggi 1 febbraio: verso i numeri vincenti... (conc 5/2017)

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2017, CONCORSO NUMERO 5/2017 - Primo estrazione di febbraio per VinciCasa, il concorso di Win For Life che mette in palio la casa dei tuoi sogni. Qual è la casa perfetta per voi? Se non avete ancora una risposta a questa domanda, allora vi consigliamo di trovarla quanto prima, perché questo gioco potrebbe regalarvela. Ogni mercoledì c'è un'estrazione di VinciCasa, concorso al quale potete partecipare online o recandovi in ricevitoria. Qui, invece, trovate tutte le informazioni necessarie per tentare la fortuna: si vince la casa dei propri sogni indovinando i cinque numeri estratti. Dovrete, quindi, sceglierne cinque su quaranta per fare la vostra giocata. Poi non dovrete fare altro che attendere il fatidico momento dell'estrazione, che seguiremo in diretta per voi così da fornirvi i numeri vincenti. Comprerete casa al mare, in montagna o in città? Potreste anche trasferirsi in campagna, a voi la scelta! In palio, però, ci sono altri premi: se, infatti, riuscite a indovinare 4, 3 o anche solo 2 numeri, avete diritto ad una vincita in denaro. Un gran bel premio di "consolazione"... Chi, invece, riesce ad indovinare i numeri vincenti riceverà il 20% del montepremi in denaro (e questa somma può essere spesa per qualsiasi desiderio), mentre la parte restante va destinata all'acquisto di uno o più immobili. Potreste, ad esempio, comprare casa e garage o un'abitazione e un terreno. Il tempo per riflettere non vi mancherà: ViniCasa, infatti, garantisce un arco temporale di due anni per l'investimento immobiliare. Prima di concentrarci sull'estrazione di oggi di VinciCasa Win for Life, ricordiamo quanto accaduto la settimana scorsa nell'ultima estrazione: i numeri vincenti sono stati 1 - 6 - 10 - 14 - 22. Nessuno purtroppo ha indovinato la combinazione vincente, quindi le nostre speranze sono riposte in voi in vista dell'estrazione di oggi. Le motivazioni per partecipare a VinciCasa Win for Life non mancano affatto.

