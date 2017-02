Estrazione/ VinciCasa "Win for Life" di oggi: verso i numeri vincenti... (conc 7/2017, 15 febbraio)

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2017, CONCORSO NUMERO 7/2017 - La grande serata di VinciCasa è arrivata: oggi, mercoledì 15 febbraio, è in programma l'estrazione del concorso di Win for Life che premia i fortunati con la vincita della casa dei propri sogni. I vostri desideri stasera potrebbero trasformarsi in realtà, quindi non dovrete più conservare i vostri sogni nel cassetto ma regalarvene un nuovo da inserire nell'abitazione che pensavate di poter solo immaginare. Il nuovo anno potrebbe, dunque, regalarvi importanti sorprese, cioè quella casa che rappresenta per molti italiani un progetto di vita così difficile da realizzare. Oggi, dunque, si presenta un'occasione ghiotta per dare una svolta alla vostra vita: la dea bendata si presenterà al vostro appuntamento? Ecco allora qualche informazione per farvi trovare pronti in vista dell'estrazione di VinciCasa, il concorso di Win for Life. Innanzitutto, non è necessario fiondarsi in ricevitoria per giocare: potete tentare la fortuna anche online o attraverso l'applicazione a disposizione per i dispositivi mobile. Quindi, per giocare dovete scegliere cinque numeri su quaranta e sperare di aver scelto quelli vincenti. Non si vince, però, solo indovinando la combinazione fortunata: potete aggiudicarvi un premio in denaro indovinando 4, 3 o anche solo 2 numeri vincenti. Una bella somma "consolatoria" che potrebbe farvi comunque molto comodo. Se, invece, indovinerete i cinque numeri vincenti, riceverete il 20% dell'importo della vincita in denaro, che potrete spendere in qualunque modo vogliate, mentre potrete destinare il restante 80% all'acquisto di uno o più immobili nell'arco temporale di due anni. Non solo case, ma anche un garage o un terreno. Qui siamo pronti a seguire in diretta l'estrazione di VinciCasa Win for Life, ma prima di segnare i numeri vincenti vi ricordiamo quanto accaduto la settimana scorsa: la combinazione fortunata è stata 3-7-22-31-36, ma nessuno è riuscito a indovinare i cinque numeri, quindi le nostre speranze sono rivolte sull'estrazione di oggi.

