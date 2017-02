ESTRAZIONE/ VinciCasa "Win for Life" di oggi: la combinazione fortunata, i numeri vincenti e le quote (conc 8/2017, 22 febbraio)

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017, CONCORSO NUMERO 8/2017. I NUMERI VINCENTI - La tanto attesa estrazione di oggi di VinciCasa, il concorso di Win for Life, è stata effettuata, quindi sono disponibili i numeri vincenti. Se tra gli appassionati di questo gioco c'è qualche tifoso della Juventus, allora approfitterà dell'intervallo per controllare la combinazione fortunata per scoprire se e quanto ha vinto. Abbiamo raccolto i numeri estratti in diretta, quindi per segnarli dovete scorrere in fondo alla pagina per accedere al link apposito. Non vogliamo comunque illudervi, quindi vi anticipiamo che nessuno ha indovinati i cinque numeri vincenti. Nelle vostre mani, però, potrebbe esserci una delle 31 schedine che contengono quattro dei cinque numeri fortunati: ognuna di queste giocate vale 907,48 euro. Decisamente di più sono le vincite realizzate con tre numeri vincenti: sono 783, da 33,53 l'una. E, infine, chi ha realizzato il 2: 6.966 giocate da 8,88 euro ciascuna. Una somma che non cambia la vita, ma che vi permette di "rientrare" nell'investimento effettuato.

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017, CONCORSO NUMERO 8/2017 - VinciCasa, il concorso di Win for Life, torna oggi con la sua estrazione settimanale: i fortunati appassionati di questo gioco possono vincere stasera la casa dei propri sogni! Non sarà più necessario sognare quell'abitazione che vorreste comprarvi e per la quale sono necessari tanti sacrifici, perché VinciCasa è in grado di renderla accessibile. Anzi, considerando il ricco montepremi in palio, potreste anche rivedere i vostri progetti e cominciare a sognare in grande... In quest'ultima estrazione di febbraio, dunque, i vostri desideri potrebbero trasformarsi in realtà: quel progetto che vi sembra così difficile da concretizzare potrebbe, invece, prendere forma grazie ad una schedina. Stasera, dunque, avete l'occasione di stravolgere la vostra vita, a patto che la dea bendata si presenti al vostro appuntamento. Fatevi trovare pronti allora e noi siamo pronti a darvi una mano con delle preziose informazioni su VinciCasa, il concorso di Win for Life. Innanzitutto potete giocare i vostri numeri preferiti online o attraverso l'applicazione per i dispositivi mobile, se non volete o potete recarvi in ricevitoria. E allora basta scegliere cinque numeri su quaranta, sperando di aver scelto quelli fortunati. Per vincere una bella somma, però, potreste anche indovinare solo 4, 3 o 2 numeri vincenti. L'importo non è ricco come quello del 5 ma può farvi comunque molto comodo. Noi ovviamente vi auguriamo di azzeccare i cinque numeri vincenti e in tal caso riceverete il 20% della vincita in denaro, da spendere come volete, mentre l'altro 80% andrà destinato all'acquisto di uno o più immobili, entro due anni. Non ci riferiamo solo a casa, ma anche a garage e terreni. Siete pronti a raccogliere i numeri vincenti di VinciCasa Win for Life? Qui tutto è pronto per seguire l'estrazione in diretta, ma prima di procedere vogliamo ricapitolare quanto accaduto la scorsa settimana: la combinazione fortunata è stata 12-13-23-35-40, ma nessuno è riuscito a indovinare i cinque numeri, quindi non ci resta che augurarvi il meglio in vista dell'estrazione di oggi.

