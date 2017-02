Estrazione/ VinciCasa “Win for Life” di oggi: verso i numeri vincenti... (conc 6/2017, 8 febbraio)

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017, CONCORSO NUMERO 5/2017 - Torna l'appuntamento con l'estrazione di VinciCasa, il concorso di Win for Life che premia con la vincita della casa dei propri sogni. Oggi, mercoledì 8 febbraio, i vostri desideri potrebbero prendere forma, quella dell'abitazione che finora potevate solo immaginare. Il nuovo anno, dunque, potrebbe regalarvi grandi emozioni, anche se finora è stato caratterizzato da emergenze e tragedie. Il problema della casa, ad esempio in centro Italia, non è esattamente un problema secondario e per tanti altri italiani il sogno della nuova casa è dettato più da esigenze reali che non capricci particoalri. Non si tratta, infatti, di un problema marginale, quindi per molti potrebbe essere il periodo giusto per provare a vincerla: oggi c'è un'occasione molto importante con l'estrazione di VinciCasa. Se non siete esperti di questo gioco, siamo pronti a rassicurarvi: giocarci è semplicissimo, perché basta scegliere cinque numeri su quaranta per provare a vincere. Inoltre, non è necessario che vi rechiate in ricevitoria per partecipare all'estrazione di oggi: potete tentare la fortuna anche online o con l'applicazione disponibile per i dispositivi mobile. Chiariamo, dunque, un paio di cose su VinciCasa: indovinando i cinque numeri estratti si vince una casa, ma potete in alternativa aggiudicarvi un premio in denaro, se riuscite ad indovinare 4, 3 o anche solo 2 numeri. Chi riesce ad azzeccare la cinquina fortunata riceverà il 20% dell'importo della vincita in denaro, spendibile per qualsiasi desiderio, mentre il restante 80% può essere destinato all'acquisto di uno o più immobili (come case, garage o un terreno) in un arco temporale di due anni. Seguiremo in diretta l'estrazione di VinciCasa Win for Life, ma prima vogliamo ricordavi cosa è accaduto la settimana scorsa: i numeri vincenti sono stati 1-6-10-14-22. Nessuno mercoledì scorso ha indovinato i cinque numeri, quindi la speranza è rivolta sull'estrazione di stasera. Avete un motivo in più per giocare questo mercoledì.

