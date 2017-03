Estrazione/ VinciCasa "Win for Life" di oggi: i numeri vincenti (conc 9/2017, 1 marzo)

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017, CONCORSO NUMERO 9/2017 - Nuovo appuntamento con l'estrazione di VinciCasa, il concorso di Win for Life che mette in palio la casa dei sogni. Gli appassionati di questo gioco sono pronti a segnare i numeri vincenti di oggi nella speranza che corrispondano a quelli della combinazione giocata. In tal caso l'abitazione per la quale ci si sta sacrificando tanto può finalmente assumere forme reali. Il montepremi di VinciCasa, però, è talmente ricco che potreste anche dover rivedere i vostri progetti e, quindi, non comprare solo la casa dei vostri sogni, ma anche altri immobili. Indovinando i numeri vincenti si ottiene il 20% della vincita in denaro, da spendere come si vuole, mentre l'altro 80% può essere utilizzato per l'acquisti di più immobili, anche garage e terreni, entro due anni. La prima estrazione di marzo di VinciCasa potrebbe cambiare la vostra vita e allora vi auguriamo che la dea bendata si presenti al vostro appuntamento. Dovrete farvi trovare pronti, noi lo siamo per darvi una mano, fornendovi tutte le informazioni utili per giocare a VinciCasa Win for Life. Dovete sapere che potete giocare online o con l'applicazione per dispositivi mobile, in alternativa c'è sempre la tradizionale ricevitoria. Per giocare dovete scegliere cinque numeri su quaranta. Per vincere la casa dei vostri sogni dovrete indovinare la combinazione fortunata, altrimenti dovrete "accontentarvi" delle somme in denaro previste per chi indovina 4, 3 o 2 numeri vincenti. Gli importi non sono considerevoli come quello del 5, ma si tratta di somme che possono fare sicuramente comodo e noi vi auguriamo di essere tra i fortunati. Prima di raccogliere in diretta i numeri vincenti dell'estrazione di oggi di VinciCasa Win for Life, ricapitoliamo quanto accaduto la scorsa settimana. La combinazione fortunata è stata 9-12-15-19-25, ma nessuno è riuscito a indovinare i cinque numeri, quindi l'assalto va rimandato all'estrazione di oggi.

(Fonte: Sisal)(Vi ricordiamo di controllare i numeri e le vincite per le estrazioni del Win For Life VinciCasa e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria)