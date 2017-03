Estrazione/ VinciCasa "Win for Life" di oggi: i numeri vincenti (conc 11/2017, 15 marzo)

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017, CONCORSO NUMERO 11/2017 - Il momento dell'estrazione di VinciCasa, il concorso di Win for Life, è quasi arrivato: tra poco scoprirete se siete proprio voi i fortunati vincitori della casa dei vostri sogni. Nuovo appuntamento e nuove aspettative, ma l'obiettivo finale non cambia: indovinare i numeri vincenti e quindi investire nel "mattone" per un futuro più sereno. Noi siamo pronti a seguire in diretta l'uscita della combinazione fortunata, continuando a coltivare la speranza che tra di voi ci sia qualche fortunato giocatore di VinciCasa Win for Life. Prima di armarvi di carta e penna per segnare i numeri estratti, è importante che raccogliate tutte le informazioni indispensabili per partecipare al gioco Sisal. Tra i "novizi", ad esempio, serpeggiano i dubbi sul montepremi: indovinando la combinazione fortunata si può davvero acquistare la casa tanto sognata? Sappiate che innanzitutto otterrete il 20% della vincita in denaro: potrete spenderla per qualsiasi spesa, ad esempio anche per un viaggio con il quale festeggiare la vincita. L'altro 80% della vincita, invece, va destinato all'acquisto di uno o più immobili, ma potreste anche provvedere all'acquisto di garage e terreni. Fondamentale, però, in questo caso è portare a termine queste operazioni entro due anni. Sogni e progetti potrebbero prendere forma oggi grazie a VinciCasa Win for Life, un gioco in grado di cambiare sul serio la vita dei suoi appassionati. Avete fatto la vostra giocata in ricevitoria o online? Ricordatevi che è a disposizione anche l'applicazione mobile, utile per una giocata dell'ultimo minuto. L'importante è che scegliate cinque numeri su quaranta. E non c'è da disperarsi nel caso in cui i vostri numeri non corrispondano del tutto a quelli vincenti: sono previste vincite anche per chi azzecca 4, 3 o solo 2 numeri della combinazione fortunata. In tal caso metterete le mani su vincite in grado di rasserenare la vostra quotidianità. Prima di far partire il conto alla rovescia per l'estrazione di oggi di VinciCasa Win for Life, ricapitoliamo quanto accaduto la settimana scorsa. Ecco i numeri vincenti dell'ultima estrazione di VinciCasa Win for Life: 3-5-6-20-28. Nessuno è riuscito a indovinare i cinque numeri fortunati, potrete rifarvi con l'estrazione di oggi.

QUI SOTTO I NUMERI VINCENTI DI VINCICASA DI OGGI 15 MARZO 2017

SEQUENZA NUMERI:







(Fonte: Sisal)

