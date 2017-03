ESTRAZIONE/ VinciCasa "Win for Life" di oggi: i numeri vincenti, quote e premi (conc 12/2017, 22 marzo)

Estrazione VinciCasa, Win for Life

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017, CONCORSO NUMERO 12/2017. I NUMERI VINCENTI - Finalmente ci siamo: stasera, come ogni mercoledì, si è tenuta l'estrazione di VinciCasa, il concorso di Win for Life. Numeri vincenti, quote e premi: sono queste - e l'ordine non è affatto casuale - le priorità ora degli appassionati di questo gioco Sisal. Per controllare la combinazione fortunata non dovete fare altro che scorrere in basso, ma per quanto riguarda le quote e i premi non abbiamo buone notizie per coloro che hanno tentato l'assalto al 5: nessuno è, infatti, riuscito a vincere la casa dei propri sogni. Due giocate, però, sono risultate vincenti per quanto riguarda il 4: ognuna vale 13.849,39 euro. Una somma comunque utile per realizzare un progetto o vivere più serenamente almeno dal punto di vista economico. Sono 357 le vincite per il 3: per ognuna di queste si otterrà 72,41 euro. E, infine, siamo al 2, realizzato da 4.389 giocate: i fortunati portano a casa in questo caso 13,88 euro.

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017, CONCORSO NUMERO 12/2017 - Il penultimo appuntamento di questo mese con VinciCasa, il concorso di Win for Life, è alle porte: oggi, come ogni mercoledì, si terrà l'estrazione del gioco che promette di regalare la casa dei sogni a coloro che indovineranno i numeri vincenti. La giornata è carica di aspettative per gli appassionati di questo gioco della Sisal, del resto la possibilità di essere il fortunato vincitore è particolarmente allettante. L'obiettivo è chiaro: azzeccare la combinazione fortunata e poi incassare la vincita con cui costruire una casa attorno ai propri sogni nel cassetto. Tra i nostri lettori si nasconde il futuro vincitore di VinciCasa, il concorso di Win for Life? Noi ci speriamo, ma nel frattempo ci prepariamo a seguire in diretta l'estrazione dei numeri vincenti. Avete carta e penna a portata di mano? Segneremo la combinazione fortunata per permettervi di verificare la vostra giocata, che - vi ricordiamo - può essere effettuata sia in ricevitoria che online. A disposizione anche l'applicazione mobile per giocare i cinque numeri su quaranta. Se sono quelli vincenti, avrete il 20% della vincita in denaro, da spendere per qualsiasi spesa; l'altro 80%, invece, va investito per l'acquisto di uno più immobili, tenendo ben presente che proteste anche acquistare terreni e garage, purché le operazioni vengano portate a termine entro due anni. Si può ottenere, però, una bella somma anche non azzeccando tutti i numeri vincenti di VinciCasa Win for Life: sono previste vincite anche per chi azzecca 4, 3 o solo 2 numeri della combinazione fortunata. Prima di focalizzarci sull'estrazione di oggi, vi ricordiamo quanto accaduto la scorsa settimana. Ecco i numeri vincenti dell'ultima estrazione di VinciCasa Win for Life: 9-20-21-22-39. Nessuno è riuscito a indovinarli, oggi saprete fare meglio?

QUI SOTTO I NUMERI VINCENTI DI VINCICASA DI OGGI 22 MARZO 2017

SEQUENZA NUMERI:

23-26-33-34-38

(Fonte: Sisal)(Vi ricordiamo di controllare i numeri e le vincite per le estrazioni del Win For Life VinciCasa e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria)

