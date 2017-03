Estrazione/ VinciCasa "Win for Life" di oggi: i numeri vincenti (conc 13/2017, 29 marzo)

Estrazione VinciCasa, Win for Life

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017, CONCORSO NUMERO 13/2017 - L'attesa sta per finire: oggi si terrà l'estrazione di VinciCasa, il concorso di Win for Life. Oggi si terrà l'ultimo appuntamento, per quanto riguarda il mese di marzo, di questo gioco che promette la casa dei sogni a coloro che indovinano i numeri vincenti. La scorsa settimana l'assalto alla combinazione fortunata è fallito, ma non sono mancate comunque le vincite. Del resto, si tratta di un gioco che garantisce premi anche a chi non indovina tutti i numeri vincenti, bensì 4, 3 o solo 2. Le aspettative sono alte, allettante invece è lo scenario offerto da questo gioco Sisal. In attesa di seguire in diretta l'estrazione dei numeri vincenti, vi ricordiamo quanto è importante indovinarli: in questo caso, infatti, si ottiene il 20% della vincita in denaro e la possibilità di spenderla in qualsiasi modo, mentre l'altro 80% va investito nell'acquisto di uno o più immobili. Potreste prendere in considerazione anche l'ipotesi di acquistare un terreno o un garage, perché VinciCasa Win for Life vi permette di diversificare i vostri piani. Chi sognava di comprare casa, può dunque pensare di aggiungere nuovi progetti, purché gli acquisti vengano effettuati entro due anni dalla vincita. Chissà se tra i nostri affezionati lettori si nasconde il futuro vincitore di VinciCasa, il concorso di Win for Life... L'auspicio è che la diretta dell'estrazione si riveli particolarmente fortunata per voi. Noi la seguiremo per permettervi di verificare la vostra giocata, nella speranza che sia tra quelle vincenti. Se non avete ancora giocato e non avete tempo di recarvi in ricevitoria, allora ripiegate sul comodo servizio online. A disposizione c'è anche l'applicazione mobile per giocare i cinque numeri su quaranta. E se non indovinerete la combinazione fortunata, potreste essere tra coloro che passeranno all'incasso con il 4, 3 o il 2. Si può ottenere anche così una bella somma. Prima di far partire il conto alla rovescia in vista dell'estrazione di oggi di VinciCasa Win for Life, vi ricordiamo quanto accaduto la settimana scorsa. Ecco i numeri vincenti dell'ultima estrazione: 23-26-33-34-38. Nessuno è riuscito a realizzare il 6, quindi l'assalto riparte oggi. E allora in bocca al lupo!

QUI SOTTO I NUMERI VINCENTI DI VINCICASA DI OGGI 29 MARZO 2017

CLICCA QUI PER VERIFICARE LA TUA VINCITA SUL SITO UFFICIALE DI SISAL

SEQUENZA NUMERI:

(Fonte: Sisal)(Vi ricordiamo di controllare i numeri e le vincite per le estrazioni del Win For Life VinciCasa e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.