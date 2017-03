Estrazione/ VinciCasa "Win for Life" di oggi: i numeri vincenti (conc 10/2017, 8 marzo)

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 8 MARZO 2017, CONCORSO NUMERO 10/2017 - Seconda estrazione per il mese di marzo di VinciCasa, il concorso di Win for Life grazie al quale è possibile vincere la casa dei propri sogni. Armatevi di carta e penna, perché manca poco al consueto appuntamento della pubblicazione dei numeri vincenti. La vostra speranza è che corrispondano a quelli che avete giocato, il nostro auspicio è che tra di voi ci sia almeno un fortunato vincitore. Siamo pronti a seguire in diretta l'estrazione di oggi di VinciCasa Win for Life, ma prima vogliamo fornirmi le informazioni utili per coloro che si stanno approcciando solo ora a questo gioco Sisal. Sappiamo cosa vi state chiedendo: con il montepremi è davvero possibile comprare la casa dei propri sogni? Indovinando i numeri vincenti si ottiene il 20% della vincita in denaro, spendibile per qualsiasi acquisto o spesa, mentre l'altro 80% può essere impiegato per l'acquisto di uno o più immobili, anche garage e terreni, purché tutto venga portato a termine entro due anni. I vostri progetti, dunque, possono davvero prendere forma con VinciCasa Win for Life e, quindi, la vostra vita può cambiare sensibilmente, a patto che la dea bendata si presenti al vostro appuntamento. Fatevi trovare pronti, del resto gli strumenti per partecipare a questo concorso sono diversi: potete giocare in ricevitoria o online, ma è a disposizione anche l'applicazione mobile. Quello che conta è scegliere cinque numeri su quaranta. Se non corrispondono totalmente a quelli della combinazione fortunata, potrete consolarvi con le altre vincite previste per chi indovina 4, 3 o 2 numeri vincenti. Si tratta di vincite che possono comunque aiutarvi e rendere più serena la vostra quotidianità. Se non sapete come è andata la scorsa settimana, ecco i numeri vincenti dell'ultima estrazione di VinciCasa Win for Life: 7-13-30-33-39. Nessuno è riuscito a indovinare i cinque numeri vincenti, quindi i sogni vanno proiettati sull'estrazione di oggi.

