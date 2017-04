Estrazione/ VinciCasa "Win for Life" di oggi: numeri vincenti! (conc 15/2017, 12 aprile)

VinciCasa, il concorso di Win for Life

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 12 APRILE 2017, CONCORSO NUMERO 15/2017 - Entra nel vivo VinciCasa, il concorso speciale di Win for Life: oggi, 12 aprile 2017, è prevista la seconda estrazione del mese. Come ogni mercoledì, riparte la caccia alla casa dei propri sogni. Nuovo appuntamento, dunque, con i numeri vincenti, che la settimana scorsa non sono stati indovinati. Resta fermo a quota 20, dunque, il bilancio delle case vinte con questo gioco Sisal. In 23 però ci sono andati vicini: hanno realizzato il 4, ottenendo una vincita di 1.206,40 euro ciascuno. Riuscirete stasera a smuovere il contatore di VinciCasa Win for Life? Indovinare la combinazione fortunata è fondamentale per ottenere la vincita, distribuita in due parti: il 20% viene concesso per qualsiasi spesa, l'80% rimanente invece va destinato all'acquisto di uno o più immobili. L'estrazione di oggi potrebbe regalare in effetti ben più della casa dei vostri sogni, visto che potete acquistare anche un terreno e un garage. Di conseguenza, potreste ritrovarvi ad arricchire i vostri progetti e a diversificare gli investimenti. Sognare è lecito, farlo in grande è possibile! Le operazioni immobiliari comunque vanno portate a termine entro due anni dalla vincita, ma ci rendiamo conto che questa questione sia marginale per i vincitori, che sicuramente non avranno problemi a rispettare questa scadenza. L'auspicio per stasera è che l'estrazione di VinciCasa Win for Life si riveli particolarmente fortunata. Le possibilità di vincita, infatti, non sono ridotte solo alla combinazione fortunata, perché si può vincere pur non indovinando tutti i numeri vincenti: anche con il 4, 3 o 2 si può ottenere una somma interessante. In ogni caso li troverete qui, perché seguiremo in diretta l'estrazione di oggi. Presto, dunque, potrete procedere con la verifica della vostra giocata, che potete effettuare in ricevitoria, online o attraverso l'applicazione mobile. Dovete solo scegliere cinque numeri su quaranta e aspettare l'uscita della combinazione fortunata. L'attesa sta per finire, ma prima vi ricordiamo quanto accaduto la scorsa settimana con l'estrazione di VinciCasa Win for Life. Di seguito i numeri vincenti dell'ultima estrazione: 2-5-8-16-27. Nessuno è riuscito a realizzare il 5, oggi potrebbe andare diversamente... Noi ve lo auguriamo e per questo vi diciamo: buona fortuna!

