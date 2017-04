Estrazione/ VinciCasa "Win for Life" di oggi: numeri vincenti! (conc 17/2017)

VinciCasa, il concorso di Win for Life

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 26 APRILE 2017, CONCORSO NUMERO 17/2017 - VinciCasa saluta aprile con l'ultima estrazione del mese: oggi, come ogni mercoledì, è in programma l'appuntamento con i numeri vincenti del concorso speciale di Win for Life. Indovinarli è fondamentale per vincere la casa dei propri sogni. Questo gioco Sisal garantisce, infatti, un "tetto" sulla testa di colui che azzeccherà la combinazione fortunata. Tra di voi, dunque, potrebbe esserci colui che smuoverà il contatore delle vincite, ancora fermo a 20 case regalate. In tredici, però, nell'ultima estrazione hanno sfiorato la straordinaria vincita: hanno indovinato solo quattro dei cinque numeri vincenti, dovendo così "consolarsi" con la vincita di 2.025,79 euro ciascuno. Non si tratta di una cifra con la quale poter investire nel mattone, ma sicuramente fa comodo a chi l'ha vinta. Ma cosa accade esattamente quando si vince il premio ambitissimo di VinciCasa? La vincita viene distribuita in due parti: quella minore, cioè il 20%, può essere utilizzata per qualsiasi spesa, mentre quella restante, l'80%, va destinata all'acquisto di uno o più immobili, anche un terreno o un garage. Ad onor del vero, l'estrazione di oggi di VinciCasa Win for Life potrebbe permettervi di realizzare più di un sogno e acquistare più di una casa. E allora sognate in grande in vista dell'appuntamento di stasera, ricordando che l'investimento immobiliare va portato a termine entro due anni dalla vincita. Siamo certi che questo sia l'ultimo dei problemi per l'eventuale vincitore di VinciCasa Win for Life. Chi, invece, non indovina tutti i numeri vincenti, ma ne azzecca almeno 2, può intascare una discreta somma. Si sta avvicinando il momento dell'estrazione, che seguiremo in diretta per raccogliere i numeri vincenti e fornirveli il prima possibile, così da permettervi di controllare la vostra giocata e verificare se sia tra quelle vincenti. Avete giocato in ricevitoria? Sappiate che potete anche fare la vostra giocata online o attraverso l'applicazione mobile. La priorità è scegliere cinque numeri su quaranta, poi dovrete solo aspettare l'uscita della combinazione fortunata. Prima di avviare il conto alla rovescia, ricapitoliamo quanto accaduto la scorsa settimana. Di seguito i numeri vincenti dell'ultima estrazione di VinciCasa Win for Life: 6-15-19-20-32. Nessuno è riuscito a realizzare il 5, oggi però tutto potrebbe cambiare. La dea bendata potrebbe bussare alla vostra porta: fatevi trovare pronti!

QUI SOTTO I NUMERI VINCENTI DI VINCICASA DI OGGI 26 APRILE 2017

