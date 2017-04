Estrazione/ VinciCasa "Win for Life" di oggi: i numeri vincenti! (conc 14/2017, 5 aprile)

Estrazione VinciCasa, Win for Life

ESTRAZIONE WIN FOR LIFE "VINCICASA", OGGI MERCOLEDÌ 5 APRILE 2017, CONCORSO NUMERO 14/2017 - Archiviati gli scherzi del Pesce d'aprile, si torna a fare sul serio: oggi c'è l'estrazione di VinciCasa, il concorso speciale di Win for Life. Stasera, dunque, riparte la caccia ai numeri vincenti, che potrebbero regalarvi la casa che tanto sognate. Nuovo mese, nuovo appuntamento: nessuno ha messo le mani sul "bottino" la settimana scorsa e, infatti, in 26 si sono dovuti "consolare" con i 1.048,32 euro regalati dal 4. Oggi, mercoledì 5 aprile, bisogna dunque provare a smuovere il contatore di VinciCasa Win for Life, che è rimasto fermo a quota 20 case regalate. Le possibilità di vincita non mancano e sono rappresentate, infatti, anche dal 4, 3 e 2, ma le aspettative degli appassionati di questo gioco Sisal sono alte, così come le ambizioni, per cui è facile comprendere come l'attenzione sia tutta rivolta alla combinazione fortunata. Indovinandola si ottiene il 20% della vincita in denaro: questa somma può essere spesa in qualsiasi modo. La parte restante, cioè l'80%, va invece destinato all'acquisto di uno o più immobili. Sì, avete capito bene: con VinciCasa Win for Life potete acquistare più di una casa o abbinarci un terreno e un garage. Questo gioco, dunque, non solo realizza i vostri sogni, ma vi permette di diversificare i vostri progetti. Vi ricordiamo, però, che l'investimento immobiliare va portato a termine entro due anni dalla vincita. Ma possiamo immaginare che la scadenza non rappresenti affatto un problema per i vincitori... La nostra speranza è che l'estrazione di oggi di VinciCasa Win for Life si riveli particolarmente generosa nei confronti dei suoi giocatori. La seguiremo comunque in diretta per raccogliere i numeri vincenti e proporveli il prima possibile, in modo tale che possiate procedere con la verifica della vostra giocata. Se non l'avete ancora fatta e non fate in tempo a recarvi in ricevitoria, potete ripiegare sul servizio online o sull'applicazione mobile. Non devono mancare, invece, i cinque numeri su quaranta. E allora facciamo partire il countdown per l'estrazione di oggi di VinciCasa Win for Life, ma vi salutiamo ricordandovi quanto accaduto la scorsa settimana. Ecco i numeri vincenti dell'ultima estrazione: 9-11-17-26-30. Nessuno è riuscito a realizzare il 6, oggi andrà diversamente? Buona fortuna!

QUI SOTTO I NUMERI VINCENTI DI VINCICASA DI OGGI 5 APRILE 2017

CLICCA QUI PER VERIFICARE LA TUA VINCITA SUL SITO UFFICIALE DI SISAL

SEQUENZA NUMERI: -

(Fonte: Sisal)(Vi ricordiamo di controllare i numeri e le vincite per le estrazioni del Win For Life VinciCasa e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.