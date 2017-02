Fertilità delle donne/ Meno possibilità di avere figli per chi fa lavori notturni e pesanti

FERTILITÀ DELLE DONNE, COMPROMESSA DA LAVORI NOTTURNI E PESANTI (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Secondo un recente studio condotto su cinquecento donne che stavano provando ad avere un figlio, il Massachusetts General Hospital ha rilevato che ci sono alcuni lavori che mettono a rischio la fertilità, abbassando la possibilità di concepimento. Quali sono? sembra scontato, ma la risposta è: i lavori che si svolgono nelle ore notturne, e quelli che richiedono un grande sforzo fisico. Sempre secondo questo studio, i ricercatori della Harward University hanno notato che le donne che svolgono un lavoro di notte producono il 28% in meno di ovuli di quelle che invece lavorano durante il giorno. Scende invece al meno 14%, la capacità riproduttiva di chi svolge lavori fisicamente molto pesanti. Secondo quanto concluso dai ricercatori della Harvard University quindi, chi desidera avere un figlio dovrebbe tenere conto anche di questi fattori se vuole aumentare le possibilità del concepimento.

FERTILITÀ DELLE DONNE, COMPROMESSA DA LAVORI NOTTURNI E PESANTI (OGGI, 8 FEBBRAIO 2017) - Queste scoperte sono state fatte perché queste donne avevano chiesto assistenza per problemi di fertilità dato che non riuscivano a concepire un figlio. Da lì gli studiosi hanno cercato di mettere in relazione stile di vita, alimentazione e tipo di lavoro svolto. Da lì si sono accorti che i livelli ormonali, il numero di ovociti maturi e la funzionalità ovarica sono molto peggiori nelle donne che lavorano di notte e che sollevano carichi pesanti. Cosa fare quindi? A parte cambiare lavoro se si vuole avere un figlio non ci sono altre soluzioni purtroppo. Negli ultimi anni il tasso di natalità si è abbassato notevolmente in Italia e le nascite sono iniziate a diminuire di molto, anche se forse questo è imputabile più alle condizioni di vita che a una scelta vera e propria o legata alle condizioni di fertilità. Sempre negli ultimi anni, sono sempre di più le coppie che hanno un figlio anche in tarda età e difficilmente verso i vent'anni.

© Riproduzione Riservata.