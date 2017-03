Il rosa va di moda/ Tendenze primavera-estate 2017, domina le passerelle: dal cipria al fucsia ecco i consigli

Il rosa è il colore del momento?

Tendenze Primavera - Estate 2017. Il Rosa domina le passerelle: dal cipria al fucsia, ecco cosa indossare - Torna di moda e di tendenza per questa primavera il rosa. In tutte le sue sfumature, dal chiaro cipria al più forte fucsia, il rosa predomina le passerelle e le vetrine dei negozi per la primavera 2017. Pantone ha infatti determinato “Pale Dogwood” e “Pink Yarrow” come le nuances più in voga della stagione, due tonalità molto diverse che ben si abbinano ad ogni tipo di donna, sia essa più romantica ed eterea o energica e determinata. La “Pale Dogwood” è infatti una tonalità molto elegante e chiara, un cipria che ritroviamo nelle nuove collezioni di Fendi e Valentino e che dona al contempo eleganza e vitalità a chi lo indossa. Più accesa come nuance la “Pink Yarrow” che sia avvicina ad un magenta e che ritroviamo in collezioni come Dolce & Gabbana, che lo usa soprattutto sotto forma di stampe, o ancora Gucci e Chloè, che usano la sfumatura anche in stoffe particolare e volant. Anche Chanel non disdegna la potenza del rosa, che usa come nuance per la nota borsa “Boy”. Per chi ma davvero osare con colori "strong" e quindi particolarmente accesi, torna di tendenza anche il rosa “shocking” che Fendi usa nella sua collezione sporty ma che troviamo anche nella nuova collezione di Givenchy. Un colore che sarà di tendenza anche per la stagione estiva in tonalità vicine al rosso e al rosso aranciato.

