Storia d'amore in crisi/ Come capire quando è (davvero!) finita: 4 semplici indizi

Storia d'amore, come capire quando è (davvero!) finita col partner? Difficile ma non impossibile - "Amore, solo attrazione o ormai abitudine?": quanti di noi si sono ritrovati di fronte a questa domanda apparentemente facile ma a cui sembra quasi impossibile rispondere con certezza e sicurezza. Per una relazione ai primi mesi e ancora di più per una relazione di lunga durata, arriva prima o poi il momento del bilancio che già lancia un primo segnale sull'andamento della vostra relazione. Difficile che chi sia felice e non riscontri problemi nella coppia si ritrovi a riflettere sull'andamento della stessa, ecco perchè è sempre bene approfondire cosa c'è che non va. Ma quali sono i segnali veri e propri che ci portano a comprendere che qualcosa è cambiato o si è addirittura rotto nella relazione? Se le sensazioni cambiano di persona in persona e di rapporto in rapporto, è possibile tuttavia stilare una lista di caratteri comuni che fungono da indizi chiari e precisi per trovarci di fronte alla fatidica affermazione: è davvero finita.

Storia d'amore, come capire quando è (davvero!) finita col partner? Se per lei è finita... - Nulla vi sta bene, quasi tutto vi infastidisce: è sicuramente questo il primo segnale che annuncia che evidentemente qualcosa non va. Lasciati i primi idilliaci mesi d'amore, dove tutto era perfetto anche quando non lo era, ecco arrivare la realtà. La passione lascia spazio alla quotidianità ma è difficile capire quando questa si tramuta in abitudine. Ecco, quando quegli aspetti di lui che prima non vi infastidivano, anzi, addirittura vi piacevano diventano invece motivo di dissapori o vi fanno costantemente storcere il naso, va fatto squillare assolutamente il primo campanello d'allarme. Di conseguenza ecco nascere un altro problema, ulteriore indizio per la vostra "ricerca": i litigi. Si moltiplicano e spesso nascono da banalità o sono addirittura immotivati (almeno agli occhi di uno dei due). Risulta davvero difficile portare avanti una relazione che ogni giorno accosta routine a liti, ecco perchè questo segna il limite oltre il quale è inutile andare e l'inizio si un serio esame della vostra relazione.

Storia d'amore, come capire quando è (davvero!) finita col partner? Se per lui è finita... - D'altronde potreste non essere voi "il problema", trovandovi invece di fronte ad un'altra situazione nel quale è il vostro partner a dare evidenti segnali di allontanamento. Come capirlo? Oltre all'istinto da donna che, diciamocelo, è davvero difficile che sbagli, eccoci di fronte a due segnali inequivocabili. Numero 1: disinteresse e superficialità. Inizialmente era attento e premuroso, di tanto in tanto vi regalava fiori o vi mandava romantici messaggini durante la notte, ora invece non è più così. Ci sta il non essere sempre attento come i primi tempi, ma se ora c'è totale disinteresse a ogni piccolo gesto è chiaro che inizia ad esserci qualche reale problema. Numero 2 - Poca attrazione, rapporti intimi deludenti o nulli. Aspetto prettamente fisico ma sicuramente importante per comprendere se una coppia funziona a 360°. Se riscontrate tutti questi aspetti nella vostra relazione purtroppo la parola fine è molto vicina, se vi ritrovate solo in uno di questi c'è qualcosa da chiarire col partner prima che sia davvero troppo tardi.

