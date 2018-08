Poliziotta in servizio allatta al seno una neonata/ Foto, la bimba malnutrita continuava a piangere, poi...

Buenos Aires. Una poliziotta, durante il servizio di sorveglianza in un ospedale pediatrico, decide di allattare una bimba malnutrita. Il collega scatta una foto e la storia diventa virale

L'agente Celeste Ayala durante il turno di sorveglianza allatta al seno una bimba malnutrita

A Buenos Aires, qualche giorno fa, l’agente Celeste Ayala aveva un turno di sorveglianza all’ospedale pediatrico Sor Maria Ludovica di La Plata. Poteva sembrare un giorno come un altro, ma un’azione della poliziotta, così semplice e naturale, ha fatto il giro del mondo. In quel centro sanitario erano stati affidati sei fratellini, separati dalla madre perché, secondo i servizi sociali, aveva un tenore di vita incompatibile con quello dei bambini. La più piccola dei fratelli aveva solo sei mesi e, durante il turno della poliziotta continuava a piangere insistentemente. L’agente, mamma di tre bambini, di cui l’ultimo nato pochi mesi prima, ha tentato in ogni modo di placare il malessere della piccola finché ha deciso di allattarla.

DOPO IL GESTO, LA PROMOZIONE

La poliziotta, infatti, dopo aver chiesto l’autorizzazione al personale dell’ospedale pediatrico, si è seduta su una sedia nel corridoio e, nonostante fosse di turno, ha iniziato ad allattare al seno la bambina che, dopo tanta sofferenza, ha trovato un po’ di pace. La foto, scattata dal collega, è diventata virale. “Voglio rendere pubblico il grande gesto d’amore che ha regalato a quella bambina, senza conoscerla. Non hai esitato un attimo, hai fatto come se fossi sua madre, incurante del fatto che fosse sporca e maleodorante. Cose così non si vedono tutti i giorni”, queste le parole del collega Marcos Heredia con cui la poliziotta condivideva il turno in ospedale. Dopo questo gesto Ayala è stata promossa, dal ministro della sicurezza della provincia di Buenos Aires, da sergente a ufficiale.

