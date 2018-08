BAMBINI AUTISTICI? "COLPA DELLE MAMME"/ A dirlo sono due luminari: scoppia il caso

Torna a far discutere la teoria secondo cui l'autismo sarebbe causato dalla "freddezza" delle mamme nei primi tre mesi. Al centro del caso, due scienziati a Erice.

26 agosto 2018 Rossella Pastore

Autismo: per gli scienziati è "colpa" delle mamme

È bufera intorno a una frase pronunciata dagli scienziati ai Seminari di Erice, che ha fatto arrabbiare l'Associazione nazionale genitori soggetti autistici (Angsa Onlus). Gli scienziati in questione, Stefano Parmigiani, biologo, e Franco Buonaguro, oncologo, asseriscono che l'autismo sia "colpa delle mamme". La denuncia arriva da pernoiautistici.com, in un post a firma Redazione: "A Erice si sono riuniti 100 scienziati di tutto il mondo a parlare delle 72 emergenze planetarie. Tra queste hanno messo anche l'autismo. La nuova soluzione che hanno trovato è quella antichissima: 'tutta colpa delle mamme'. A dirlo sono due luminari". La teoria è la seguente: "Il comportamento della madre nei primi tre mesi di vita del bambino sembra avere un'influenza significativa sull'insorgenza dell'autismo, perché la madre che non riesce a interagire con il figlio spegne alcuni geni innescando un complesso processo di epigenetica che sfocia nel disturbo".

"MAMME FRIGORIFERO"

All'indomani del caso, Angsa diffonde una nota: "Avevamo lanciato un appello alla comunità dei medici e ricercatori che lavorano sull'autismo secondo criteri 'evidence based', in particolar modo alle persone che per l'Istituto superiore di sanità avranno la responsabilità di tracciare le nuove linee guida sull'autismo. È importante – prosegue – che qualcuno faccia chiarezza su quello che sembra un passo indietro di decenni rispetto alla ricerca internazionale sull'autismo. Le ipotesi sono due: o sotto il cappello scientifico del professor Zichichi abbiamo il segnale di una rivoluzione copernicana sull'autismo, e nel caso vogliamo averne conferma, o tra le 72 emergenze planetarie quella sull'autismo potrebbe essere affidata anche a qualsiasi persona di passaggio, con licenza di dire quello che vuole. Anche in questo caso sarebbe bene che qualcuno ci rassicurasse che le 'mamme frigorifero' restano tra i ricordi più oscuri di un passato ignorante e superstizioso".

© Riproduzione Riservata.