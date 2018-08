Niente più Pap Test / Ginecologia, per le donne arriva il Test Hpv per il Papilloma Virus Humano

Niente più Pap Test, ginecologia: per le donne arriva il Test Phv che servirà per lo screening del Papilloma Virus Humano. Tutte le novità che riguardano un campo molto delicato.

26 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Niente più Pap Test

Presto il Pap Test sarà un lontano ricordo nel mondo della ginecologia con il mondo femminile che vedrà protagonista l'arrivo del Test Hpv. Questa novità sarà presto attuata in tutta Italia con uno stravolgimento nello screening del Papilloma Virus Humano considerato tra i fattori più importanti per la comparsa del tumore al collo dell'utero. In sei regioni nel centro-nord il Test Hpv è già una realtà, ma entro due anni questo dovrà espandersi in tutto il mondo sostituendo all'atto pratico il Pap Test che rimarrà consigliato solo in seconda battuta per andare ad approfondire quei casi che sembrano essere positivi. Tra i maggiori benefici di questo passaggio c'è l'essere decisamente meno invasivo del nuovo test rispetto a quello utilizzato fino a questo momento. Il Sistema Sanitario Nazionale dimostra con questa ulteriore evoluzione la volontà di essere sempre e comunque dalla parte del paziente.

PARLA MARCO ZAPPA, PRESIDENTE ONS

Marco Zappa, Presidente dell'Ons, ha parlato in merito al passaggio dal Pap Test al Test Hpv. Ecco le sue parole riportate dall'Huffington Post: "Sono a buon punto Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta. Hanno appena iniziato il loro percorso Calabria e Sicilia, mentre non sono partite Marche, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Sardegna. Entro il 2020 l'Italia dovrebbe essere a pieno regime. Siamo tra i paesi più avanti al mondo e tra quelli europei al nostro livello c'è solo l'Olanda". Viene ribadito poi come il Pap Test non sarà abbandonato del tutto, ma passerà in secondo piano, diventando realtà solo in quei casi in cui l'allarme rischierà giustificato dai risultati appunto del nuovo Test Hpv.

© Riproduzione Riservata.