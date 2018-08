Orgasmometro femminile / In Italia lo studio per misurare il piacere femminile

Orgasmometro femminile, in Italia lo studio per misurare il piacere femminile: molto diverso da quello maschile non ha mai trovato una scala che si possa definire tale per intensità.

30 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Orgasmometro femminile

Da sempre il piacere femminile risulta essere più complicato di quello maschile, l'orgasmo infatti non si raggiunge in maniera altrettanto evidente e per gli uomini a volte diventa un vero e proprio tabù. Un gruppo di studiosi delle Università de La Sapienza di Roma, de L'Aquila e di Firenze hanno iniziato a studiare quello che può essere considerato un ''orgasmometro femminile''. Come riportato dall'edizione online de Il Giornale ha parlato Emmanuele Jannini professore di endocrinologia e sessuologia all'Università di Tor Vergata a Roma: "Abbiamo messo a punto il primo orgasmometro femminile cioè un test da fare sul web, e quindi anonimo, in cui le donne sono libere di dire quello che non pubblicherebbero mai sui social network. Dolore e piacere hanno in comune il fatto di essere esperienze soggettive e interiori per questo non esiste un termometro per misurarle".

I RISULTATI DEL TEST

I risultati del test svolto sul piacere femminile ci danno delle informazioni davvero molto interessanti. Sulla rivista Plos One possiamo andare a leggere come il primo metodo per misurare la percezione dell'intensità soggettiva dell'orgasmo nelle donne sia ormai dimostrata. Il Professor Emmanuele Jannini spiega: "Quel che osserviamo ora è solo la punta dell'iceberg di un mondo molto complesso". Viene così delinato il fatto che se nell'uomo esistono poche differenze tra un tipo di orgasmo e un altro invece nelle donne ci sono risultati variegati. Alla prima tappa dello studio hanno partecipato circa 526 donne, ma sono pronti altri questionari da essere messi a punto per il futuro. Sempre Jannini svela: "La maggior parte del campione aveva tra i 19 e i 35 anni. Confrontando i due estremi l'intensità degli orgasmi aumentava con l'età in maniera direttamente proporzionale".

© Riproduzione Riservata.