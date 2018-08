La dieta per la definizione del corpo delle donne / Ecco cosa mangiare per avere il corpo scolpito

La dieta per la definizione del corpo delle donne, ecco cosa mangiare per avere il corpo scolpito. Ovviamente al cibo si deve associare una frequente e importante attività fisica.

07 agosto 2018 Matteo Fantozzi

La dieta per la definizione del corpo delle donne

L'estate è tempo di diete da sempre visto che con il caldo c'è poca voglia di mangiare ma anche di fare movimento. Tra chi però ha voglia di tenere sempre sotto controllo il peso e la forma ci sono ovviamente le donne e per questo diventa importante un regime alimentare che vada anche a definire il corpo dal punto di vista muscolare. Per riuscire a farlo è necessario fare qualche sacrificio e non solo dal punto di vista alimentare. Nonostante il caldo sarà infatti importante cercare di fare dell'attività fisica, magari in luoghi climatizzati per evitare un eccessivo sforzo. Ovviamente questo deve essere accompagnato da un regime alimentare che sia portato anche ad assumere il giusto quantitativo di calorie per dare possibilità ai muscoli di crescere. Va ricordato poi che non si devono seguire diete fai da te, ricordando che sono diverse le calorie che vanno assunte in base al sesso.

IL REGIME ALIMENTARE DA SEGUIRE

Per la definizione del corpo di una donna è importante seguire un regime alimentare dove non manchi mai un apporto notevole di acqua e liquidi, questo perché sarà ovviamente importante fare anche tanta attività fisica. Gli zuccheri semplici vanno completamente aboliti così come quei grassi da considerare "cattivi". Vanno invece privilegiati gli alimenti che contengono grassi "buoni", come Avocado e noci, anche se vanno consumati con cautela. I carboidrati devono far parte della dieta senza esagerare, l'importante è che siano integrali. Durante l'arco della giornata devono poi essere fatti degli spuntini, per evitare di rimanere troppo a lungo a digiuno e in modo che il metabolismo non subisca delle brusche frenate. Da bandire dal regime alimentare sono anche gli alcolici, assolutamente nocivi per la salute.

© Riproduzione Riservata.