Falsificati test d'ammissione Università di medicina di Tokyo, donne escluse per limitarle nella professione medica. Una scelta che andava avanti da oltre 10 anni fino alla scoperta.

08 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Arriva una notizia gravissima dall'Università di Medicina di Tokyo che ha ammesso le sue colpe dopo le accuse del 2 agosto scorso. I giornali giapponesi infatti avevano sottolineato come per anni erano stati falsificati i risultati dei test di ammissione per cercare di limitare il numero delle donne all'interno dell'Università. Si parla di una limitazione attorno al trenta per cento rispetto a quelli che poi sono stati i risultati effettivi. Si parlava di una falsificazione partita addirittura dal 2006 e andata avanti quindi per oltre dieci anni. L'Università di Medicina di Tokyo inizialmente si era difesa sottolineando che non avrebbe mai manipolato i test di ammissione, ammettendo poi alla fine di aver manomesso i test. Vedremo ora quali saranno le ripercussioni per una delle istituzioni più antiche della cittadina giapponese.

UNA STORIA LUNGA DECENNI

La storia dell'Università di Medicina di Tokyo è lunga decenni. Si tratta di una delle università private migliori in medicina del Giappone. Stupisce quindi che sia arrivato un gesto così pesante e fuori da ogni logica. Pare che la discriminazione contro le donne sia arrivata perché c'è convinzione che una donna una volta sposata o diventata madre non sarebbe stata più in grado di andare a ricoprire dei turni di lavoro in ospedale. Inoltre pare che sia stato alzato a tavolino il punteggio del figlio di un funzionario governativo di nome Futoshi Sano, tutto questo in cambio di un finanziamento. Il ragazzo era stato arrestato il mese scorso dopo aver provato per la quarta volta il test d'ingresso.

