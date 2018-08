VACCINI PER DONNE IN GRAVIDANZA / Ministero della Salute: ecco quelli consigliati e controindicati

Il Ministero della salute ha diramato una circolare riguardante i vaccini consigliati e controindicati in gravidanza e nell'età fertile: ecco tutte le indicazioni.

Vaccini in gravidanza

Le recenti morti di due neonate a causa della Pertosse hanno spinto il Ministero della Salute a diramare informazioni chiare e precise riguardo i vaccini necessari per le donne in età fertile e in gravidanza. La circolare ministeriale, che recepisce le osservazioni del Nitag (Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni), rappresenta un prezioso supporto per i medici di famiglia, in grado di identificare i vaccini indicati durante la gravidanza e allo stesso tempo facendo maggiore chiarezza sulle controindicazioni appropriate all'età e alle condizioni di salute dei propri pazienti. "Si tratta di un utile strumento di orientamento - scrivono i medici di famiglia della Fimmg - che aiuterà i professionisti, e in particolare noi medici di famiglia, rispetto all'offerta vaccinale per le diverse fasi della vita delle donne". In merito ai vaccini raccomandati in età fertile, è necessario che le donne siano protette nei confronti di morbillo parotite rosolia (MPR) e della varicella. In questo caso si consiglia di ritardare la gravidanza di almeno quattro settimane dopo la vaccinazione.

I VACCINI INDICATI PER LE DONNE IN GRAVIDANZA

Per quanto riguarda la gravidanza, la circolare del Ministero della Salute raccomanda il vaccino anti-influenzale e quello contro difterite, tetano e pertosse (dTpa). Il periodo consigliato per la somministrazione è intorno alla 28esima settimana per ogni gravidanza, indipendentemente dalla storia anamnestica clinica e vaccinale. Assolutamente controindicati, invece, i vaccini vivi attenutati (MPR, Varicella, zoster), BCG1 ed encefalite giapponese. Risultano invece possibili, nel caso in cui il beneficio sia maggiore del rischio, i vaccini contro l'epatite A, l'epatite B, l'IPV, il meningococco, TBE, rabbia, colera e febbre gialla. Alcuni vaccini sono raccomandati, se non già effettuati, nel periodo del puerperio. In tale caso la circolare ministeriale consiglia la protezione contro morbillo parotite-rosolia (MPR), varicella e ancora una volta contro la pertosse. Se la donna non è stata vaccinata per la pertosse durante la gravidanza, si consiglia la somministrazione anche ai contatti stretti.

