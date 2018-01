SCINTILLA/ Gianluca Fubelli naufrago con la fidanzata Elena Morali? (Isola dei Famosi 2018)

Secondo alcune indiscrezioni Scintilla, al secolo Gianluca Fubelli, potrebbe sbarcare sull'Isola dei famosi come "fantasma" insieme alla fidanzata Elena Morali.

29 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Scintilla ed Elena Morali (Instagram)

Sull’Isola dei famosi 2018 stanno per arrivare i “fantasmi”. Nella seconda puntata in onda questa sera, lunedì 29 gennaio, sbarcheranno due nuovi naufraghi che per sopravvivere dovranno rubare il cibo agli altri isolani senza farsi scoprire. Secondo quanto anticipa il settimanale “Chi”, una di loro è Elena Morali, ex pupa de “La Pupa e il secchione” (come Francesca Cipriano) e fidanzata di Scintilla, il comico Gianluca Fubelli di Colorado. Al momento l’identità del secondo naufrago “fantasma” non è stata ancora rivelata e sarà svelata nel corso della diretta. Ma, stando sempre quanto scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la showgirl arriverà insieme a un noto comico e sul web sono in molti a scommettere che potrebbe trattarsi proprio di Gianluca Fubelli. I due potrebbero fare “le prove generali” di una luna di miele alquanto spartana, in vista delle nozze del prossimo 29 aprile (secondo quanto rivelato dalla coppia nello studio di Pomeriggio 5 di Barabra D’Urso poco prima di Natale).

IL COMICO SULL'ISOLA DEI FAMOSI CON LA FIDANZATA?

Gianluca Fubelli ha fatto la proposta di matrimonio a Elena Morali nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 28 marzo 2017. “Elena Morali, quest'anello – scelto da te – è per ricordarti che ti amo, che sei divertente, che sei simpatica e che tutto può cambiare. Ma non oggi. La direzione che stiamo prendendo è questa. Se ci ripensi, me lo ridai. Ma no, scherzo”, ha detto il comico inginocchiandosi ai piedi della ragazza. In una recente intervista a Cronaca Qui, la Morali ha parlato della quotidianità al fianco di Scintilla: “La sera io guardo la tv e Gianluca gioca alla playstation! In effetti non e` facile, ma il nostro rapporto e` fantastico perche´ siamo ben assortiti e lui pero` non si arrabbia mai. Non si e` arrabbiato nemmeno quando gli ho sfasciato la macchina qualche giorno fa”. Da tempo Elena Morali chiede al fidanzato di perdere peso: l’Isola dei Famosi, dove spesso si soffre la fame, potrebbe essere l’occasione perfetta per Scintilla per dimagrire un po’!

