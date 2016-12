SPY FINANZA/ La "brutta sorpresa" che può arrivare dagli Usa

Che il governo in carica non si stia occupando dell'ordinaria amministrazione, come continua a ripetere in tv il ministro Graziano Delrio, lo ha confermato la decisione del Consiglio dei ministri di dare il via libera al decreto con la rete di sicurezza pubblica per le banche in difficoltà e con gli altri interventi in programma sugli istituti di credito, il quale arriverà tra domani e venerdì e metterà in campo un fondo fino a 20 miliardi. La cifra è superiore a quella circolata nei giorni scorsi (si parlava di 15), ma comprende anche due miliardi di base per l'attivazione degli 80 miliardi di garanzie pubbliche sulle emissioni di liquidità, meccanismo già autorizzato da Bruxelles a luglio. L'esecutivo, insomma, farà precedere l'attivazione di questo ombrello a tutto campo per le banche da un passaggio parlamentare per far votare l'autorizzazione alla modifica dei saldi di finanza pubblica.

Il percorso sarebbe segnato anche se l'operazione di mercato del Monte avesse successo: il crollo registrato lunedì in Borsa dal titolo del Monte non offre infatti segnali di fiducia e contribuisce all'accelerazione sull'intervento pubblico, tanto che la notizia giunta da palazzo Chigi lunedì sera ha messo il turbo ai titoli del comparto a Piazza Affari. Insomma, siamo all'emergenza e la cosa non deve stupire: sono settimane che vi dico che dal risiko Mps non si esce senza una soluzione shock e di sistema e, forse, siamo arrivati al punto. Trovo infatti ridicole le critiche avanzate dalle opposizioni, visto che tutti quanti sanno che il Quirinale ha dato il via libera a questo governo con l'intenzione di farlo durare fino a fine legislatura: che poi Matteo Renzi intenda sabotarlo, avendo il Pd i numeri per staccare la spina, è altro discorso, ma prima di farlo, dovrà prendersi la responsabilità politica del suo atto.

E attenzione, perché una nuova dinamica sta andando a impattare non poco sugli scenari economici globali. Ieri, all'apertura dei mercati dei cambi, l'euro quotava 1,0390, al minimo da 14 anni e non lontano dal livello di fine 2002, quando toccò 1,0365. E ora, stando gli analisti, potrebbe scendere presto sotto quota 1,03, viste le incertezze che pesano sull'eurozona. Ne è quasi certo Takuya Kawabata del Gaitame.Com Research Institute, a detta del quale in caso di rottura del livello a 1,03, non ci sarebbero più supporti significativi fino a 1,0211, minimo dal luglio del 2002: «Ad alimentare le incertezze sul cross contribuiscono le politiche monetarie divergenti, il rischio geopolitico (con le elezioni in Francia e in Germania) e l'incognita legata alla politica monetaria e fiscale che sarà probabilmente adottata dall'amministrazione Trump». Ma, come sempre, non tutti concordano: «Il dollaro statunitense si è apprezzato del 25% da metà 2014, stando all'indice Bloomberg Dollar Spot. La forza del biglietto verde ha spinto al ribasso i prezzi dei beni importati, ma questi hanno ricominciato a salire con la recente stabilizzazione del cambio», afferma Mark Haefele, Global Chief Investment Officer di Ubs parlando con Cnbc, il quale per il 2017 si attende «un deprezzamento del dollaro, che al momento è sopravvalutato».